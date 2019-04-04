Москва, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Анголы Жоау Лоуренсу пригласил его принять участие в форуме Россия — Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.

Президент Анголы находится в Москве с четырехдневным официальным визитом по приглашению российского лидера. В ходе встречи в четверг глава России обратился к Лоуренсу с предложением принять участие в мероприятии, которое пройдет в стране будущей осенью.

«Господин президент, я думаю, что у нас будет в этом году возможность продолжить диалог для поиска путей развития экономических связей. Осенью, 24 октября, в Сочи состоится большой форум Россия — Африка. И мы надеемся тоже вас там увидеть», — сказал Путин.

Ангольский лидер положительно ответил на приглашение российского лидера.

«С большим удовольствием я буду присутствовать там», — принял приглашение Путина Лоуренсу.

Напомним, идея проведения российско-африканского форума в Сочи была выдвинута президентом России на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге в июле 2018 года. Как сообщал African Daily Voice, несмотря на то, что форум пройдет в октябре, подготовка к грандиозному мероприятию уже началась. Участие в международной встрече примут главы африканских государств и правительств, а также около 3 тысяч бизнесменов с этого континента.

Возглавил организационный комитет в рамках подготовки к первому форуму Россия — Африка помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как заявил в комментарии Федеральному агентству новостей политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев, форум является логичным продолжением работы РФ на Африканском континенте. Москва, по его словам, показала, что обладает всесторонними методами предотвращения кризисных явлений в тех государствах, которые уже не первый год находятся в состоянии гражданской войны.