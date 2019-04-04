Суд по иску Фролова к Началовой приостановили на полгода

Москва, 4 апреля. Никулинский суд российской столицы приостановил рассмотрение дела по иску хоккеиста Александра Фролова к своей гражданской экс-супруге Юлии Началовой.

Как заявил адвокат Максим Суров по окончании заседания, к делу вернутся через шесть месяцев, когда будет оформлено наследство. Ожидается, что по многомиллионному иску Фролова к певице ответит наследник исполнительницы, сообщает РЕН ТВ.

Отношения певицы Началовой и Фролова продолжались в течение пяти лет — с 2011 по 2016 год. В июне прошлого года артистка обратилась в Никулинский районный суд столицы с иском к хоккеисту Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними контракт купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в Москве. Жилье досталось Началовой после развода с экс-супругом — бывшим полузащитником ЦСКА Евгением Алдониным.

По словам адвокатов, договор предусматривал переход части квартиры хоккеисту за 20 млн рублей, которые он дал Началовой и о получении которых она написала расписку. Но позднее музыкант заявила, что «была в замешательстве», давая расписку, а денег якобы не получала.

По данным канала, за месяц до внезапной смерти Началова отказалась от своего иска, уступив право требования денег нижегородской фирме ООО «Весенние инвестиции». В ответ Фролов подал иск об оспаривании договора между Началовой и «Весенними инвестициями» и выиграл его. В настоящее время иск хоккеиста перешел на рассмотрение указанного суда.

Ранее бывший хавбек сборной Алдонин обратился с заявлением к Фролову, в котором отметил, что тому необходимо повести себя как мужчина в ситуации с квартирой.

Началова скончалась 16 марта в одной из столичных больниц. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, наступившая в результате заражения крови. Похороны певицы прошли 21 марта на Троекуровском кладбище.