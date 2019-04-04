Эксперт объяснил, почему Газовая директива ЕС не помешает «Северному потоку — 2»

Германия может обойти применение поправок в Газовую директиву и Третий энергопакет, если добьется сохранения за собой права определять статус инфраструктуры. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя утверждение Европарламентом проекта поправок в Газовую директиву Евросоюза. Нововведения позволят Брюсселю значительно расширить контроль над морскими газопроводами, например, «Северным потоком — 2».

Доработанная директива распространяет энергонормы ЕС на морские газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза. Согласно нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока – 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков.

Игорь Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил, что поправки в Газовую директиву являются правилами использования энергетической инфраструктуры в Европе, а не строительства.

«На возведение «Северного потока — 2» это никак не повлияет. Другой вопрос, возможно, что на газопроводе после завершения строительства применят меры регулирования, как на сухопутных участках ниток. Предполагалось, что «Северный поток — 2» будет полностью принадлежать «Газпрому», пять европейских компаний кредитуют его строительство, а дальше — участками на территории Германии, Чехии, Словакии и Австрии будут владеть операторы ГТС каждой из стран», — объяснил он.

Собеседник ФАН предположил, что нововведения могут создать ограничения для «Газпрома» в эксплуатации ниток газопровода, однако компания сможет их обойти, если странам, на береговую территорию которых заходит «Северный поток — 2», удастся отстоять свое право о его самостоятельном регулировании.

«Поправки в Газовую директиву распространяют меры и на морские газопроводы, для «Газпрома» может возникнуть ограничение в связи с тем, что поставщик газа не имеет права владеть трубой. Однако по последним данным, компания готовит ответные меры и хочет последний участок газопровода, который проходит к берегу Германии, выделить в отдельный проект и передать в управление независимой компании. Поправки распространяются на морские газопроводы, которые находятся в территориальных водах стран ЕС, а дальше — нет», — рассказал Юшков.

Эксперт объяснил, почему европейские партнеры РФ по «Северному потоку — 2» смогут обойти жесткие требования ЕП.

«Третий энергопакет гласит, что один поставщик не может загрузить более 50% мощностей трубы, и тут уже придется требовать исключения, так как в данном случае альтернативный поставщик объявиться не может», — добавил он.

По словам Юшкова, «поправки к Газовой директиве, Третий энергопакет — комплекс антимонопольных законов, призванный развивать конкуренцию, однако Европа использует его в качестве санкций против РФ».

«При этом европейцы не признают этого и прикрываются словами о регулировании», — посетовал он.

Как отметил эксперт, не совсем ясно, какой итоговый текст будет передан на одобрение на уровень министерств ЕС.

«Если ЕП оставит старую редакцию документа, где оговаривалось, что каждая из стран, на территорию которой будет заходить газопровод, должна сама регулировать вопрос его правого статуса, то фактически страны Европы смогут вовсе проигнорировать Третий энергопакет», — подытожил он, добавив, что партнеры РФ смогут обойти поправки ЕС, чтобы ничто не помешало «Северному потоку — 2».

Ранее сообщалось, что США продолжат убеждать Германию изменить позицию по «Северному потоку — 2».