В Moody's рассказали, что ждет экономику Украины в случае победы Зеленского

Москва, 4 апреля. Победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине не окажет быстрого негативного влияния на экономическую политику страны, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody's.

Агентство ожидает, что если Зеленский возглавит Украину, то проводимые в настоящее время в стране реформы, в том числе антикоррупционные, будут в значительной степени продолжены. При этом, как считают аналитики, стимулы могут значительно ослабнуть, если после выборов на Украине экономические и финансовые условия нормализуются, так как неудовлетворенный спрос, вероятно, будет стимулировать экономическую активность в частном секторе, и политические риски могут уменьшиться, что вновь откроет двери на рынки.

«Сильно ограниченная позиция правительства в отношении ликвидности и минимальный доступ к рынку также дают властям мощный стимул соблюдать другие ключевые условия действующей на Украине программы stand by с Международным валютным фондом (МВФ)», — приводят «Украинские новости» часть отчета агентства.

Кроме того, Moody's прогнозирует, что риторика лидера первого тура по вопросам конфликта в Донбассе может оказаться более примирительной, чем та, которую озвучивают представители действующей власти.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным ЦИК, лидером первого тура стал Владимир Зеленский, однако он не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. В связи с этим назначен второй тур, в котором примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.