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Пассажира рейса в Гавану сняли с самолета в Осло

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Пассажира рейса в Гавану сняли с самолета в Осло

Осло, 4 апреля. Самолет, выполнявший рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Гавану, экстренно приземлился в Осло. Причиной посадки стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Медицинский персонал был вызван к прибытию рейса в аэропорт Осло. Врачи осмотрели больного пассажира, после чего пришли к выводу, что его стоит снять с самолета. После проведения необходимых манипуляций лайнер вылетел из столицы Норвегии в Гавану. Снятие пассажира с рейса подтвердили представители «Аэрофлота».

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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