Почему Турция смогла захватить Северный Кипр. Колонка Владимира Тулина

В этом году исполняется 45 лет захвату северной части Кипра турецкими войсками. Одним из результатов этого стало то, что остров площадью всего 9251 кв. км является, очевидно, самой перегороженной территорией в мире. Он состоит из греческой, турецкой и британской частей, а также нейтральной зоны, внутри которых к тому же находятся многочисленные анклавы и полуанклавы. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал во всех частях и нейтральной зоне острова.

В России редко вспоминают то, что своему освобождению от турецкого ига Кипр обязан русским солдатам, пролившим свою кровь в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, когда была освобождена и Болгария. После разгрома под Плевеном и Шейново войска Османской империи были в основном уничтожены и дезорганизованы, а перед нашей армией открылась прямая дорога на Стамбул. Его от взятия, а Османскую империю от ликвидации спасла Великобритания, которая ввела свой флот в Мраморное море и стала угрожать России войной в случае штурма османской столицы. К тому времени наши войска уже находились в населенном греками селе Сан-Стефано. Сейчас там расположен стамбульский аэропорт имени Ататюрка.

Спасение Османской империи, поддержка ее на Берлинском конгрессе и обязательство стать ее союзником в случае нового объявления стране войны Россией не были бескорыстной помощью со стороны Британии, и за это она получила остров Кипр, не потеряв ни одного своего солдата. Формально было объявлено, что он передан только в аренду, и Британия даже ежегодно платила 99 799 фунтов стерлингов. Тем не менее с острова были выведены турецкие войска и администрация, а их место заняли британские. В 1914 году Османская империя вступила в Первую мировую войну на стороне врагов Британии и России, и остров Кипр уже официально превратился в британскую колонию.

Жители Кипра были подданными британских монархов, не имея права голоса на выборах, но все равно это было лучше, чем турецкое иго. Появились европейские медицина и образование. Правда, в отличие от турок, англичане с первых дней своего появления на острове стали собирать и вывозить ценные предметы, относящиеся к античному периоду истории Кипра. Были разрушены и древние крепостные стены городов, а камень от них пошел на строительство Суэцкого канала. Построили британцы и железную дорогу из Фамагусты в Морфу через Никосию. Интересно, что сейчас ее нет: поезда не ходят с 1974 года, рельсы украдены, а шпалы сгнили или вросли в землю. Таким образом, Кипр — уникальная страна, где железную дорогу построили в XIX веке, а в XX ликвидировали, так как она проходила через разные части острова и была убыточной.

Во время Второй мировой войны на Кипре мобилизации не было, но 30 тысяч местных греков пошли добровольцами в британскую армию, надеясь, что после победы колониальный режим будет смягчен, но их надеждам не суждено было сбыться. В 1950 году Кипрская православная церковь провела референдум, на котором около 98% человек проголосовали за эносис — так называется объединение всех территорий, населенных греками, в составе Греции. Турецкое население Кипра бойкотировало референдум. Не обратили на него внимание и британцы, на острове продолжали арестовывать даже за поднятие греческого флага и пение греческого гимна.

В 1955 году на острове начала действовать Национальная организация кипрских бойцов — ЭОКА. Деньги, оружие и боеприпасы они получали в основном из Греции, и таким образом одна страна НАТО помогала вести войну против армии другой страны НАТО — Великобритании. Впрочем, греческие ВВС до сих пор регулярно вступают в бой с боевыми самолетами Турции — другого союзника по НАТО. На Кипре начались обстрелы британских воинских частей и административных зданий, взрывались самодельные мины. При этом взрывчатку для них греческие партизаны также получали, разбирая снаряды, поднятые с потопленных во время войны у Кипра британских транспортных кораблей.

Самая крупная битва этой повстанческой войны произошла 12 декабря 1955 года в горах Троодос. Британские войска решили атаковать отряд ЭОКА одновременно с севера и юга. Однако греки заранее обнаружили их и, воспользовавшись густым туманом, отошли в западном направлении. Британцы, поднимаясь к вершине горы, столкнулись друг с другом и начали бой, который продолжался восемь часов и стоил жизни 250 бойцам британской армии.

В борьбе с партизанами британцы применяли методы, которые не использовали даже нацисты на оккупированных территориях. Так, любой убитый или захваченный боец ЭОКА должен был быть отлучен от церкви и предан анафеме (церковному проклятию), а если греческие священники отказывались это делать, то их ссылали на Сейшельские острова в Индийском океане. Так как на Кипре нет больших лесов, то, получив информацию о партизанах, скрывающихся в лесном массиве, британские войска окружали их и часто просто поджигали лес со всех сторон. Иногда ветер внезапно менял свое направление, и тогда это оборачивалось против самих британцев. Так, в ходе операции Lucky Alphonse заживо сгорели 20 солдат королевской армии.

3 марта 1957 года в убежище возле монастыря Махерас были обнаружены пять партизан. Их командир Григорос Афксентиу приказал своим подчиненным сдаться, а сам вступил в бой. Чтобы не рисковать своими жизнями, британцы залили убежище бензином и сожгли его заживо. Для того чтобы не было мест поклонения павшим бойцам ЭОКА, британская администрация даже их трупы не отдавала родственникам, а погибших и казненных просто закапывала во дворе центральной тюрьмы в Никосии. Теперь там находится мемориальный комплекс.

Только в январе 2019 года британское правительство согласилось выплатить 1 миллион фунтов стерлингов 33 киприотам, которых пытали британские силы в 1955–1960 годах. Среди них была женщина, которая доказала, что в возрасте 16 лет она была задержана и неоднократно изнасилована солдатами, и мужчина, потерявший почку в результате допроса. Выплаты последовали после рассекречивания правительственных документов в 2012 году, при этом тогдашний министр Алан Дункан заявил, что «урегулирование не означает признания ответственности». Действительно, ни один из британских военнослужащих так никогда и не был привлечен к ответственности за военные преступления на Кипре. И все эти годы британское правительство и СМИ возмущались и продолжают возмущаться нарушениями прав человека в СССР и России.

Массовые репрессии не смогли уничтожить ЭОКА. Даже по официальным британским данным, в борьбе с ней были задействованы 30 тысяч военнослужащих, из них 457 человек погибли, в то время как ЭОКА потеряла 90 бойцов убитыми. Шестнадцатого августа 1960 года была провозглашена независимость Кипра. Правда, не полная, а на 97%, так как 3% остались британскими колониями Акротири и Декелия и на них находятся их морские и воздушные военные базы. Согласно договору, Британия обязалась за это оказывать финансовую помощь Кипру, но уже через четыре года перестала это делать, обосновав с помощью британской логики, которая так же уникальна, как английский юмор: деньги несправедливо распределялись между греческим и турецким населением острова.

Я решил посетить британскую территорию Декелия. Тем, кто хочет побывать в Великобритании, не потратив ни копейки на визы, могу посоветовать получить бесплатную кипрскую визу, прилетев в аэропорт Ларнаки, сесть в автобус 425 и, заплатив 1,5 евро, ехать до конечной остановки. Между Кипром и Великобританией там не только нет никакого пограничного контроля, но даже и граница никак не обозначена. О том, что ты на территории британской короны, можно догадаться только потому, что внезапно прекращается цепочка отелей, стоящих у моря, и начинаются незастроенные территории, огражденные металлической сеткой и колючей проволокой сверху. Потом можно увидеть въезд в воинскую часть, перед которым установлена большая табличка, извещающая, что здесь расквартирован второй королевский батальон полка принцeссы Уэльской. При этом нельзя фотографировать не только КПП и стоящих там британских солдат, но даже саму эту табличку они сфотографировать запретили, не объяснив причину.

Путешествовать по британской колонии на Кипре интересно. Внутри нее находятся деревни Ормидия и Ксилотимву, населенные греками, которые считаются территорией Кипра. Любопытная ситуация на кольце автобуса 425. Там находится греческая деревня, а напротив нее на берегу моря располагается электростанция, которая тоже является территорией Кипра и поэтому обнесена британцами ограждением. Проходящая между ними дорога принадлежит Великобритании. Кроме того, каждое британское подразделение огорожено отдельно. Даже невзрачное здание Британского королевского легиона — общества военных ветеранов — окружено изгородью с колючей проволокой по всему периметру. Поэтому на каждом шагу встречаешь заборы и указатели о территориальной принадлежности, а также КПП, большинство из которых, к счастью, необитаемы.

На британской территории находится и поселение Святого Николая, где создается полная иллюзия, что ты попал в Англию. Тут живут исключительно британцы, все надписи на английском языке, и застроен он типичными для Англии коттеджами. В местном кафе можно на большой фотографии рассмотреть все взлетно-посадочные полосы, ангары и радары местной авиабазы. Единственное отличие от Британии — то, что здесь в хождении не британские фунты стерлингов, а евро. Впрочем, по рассказу русского туриста в Интернете, в местном супермаркете все равно обслуживают только тех, кто имеет удостоверение, выданное британской администрацией. Так как, кроме этого, он пишет, что их на целый час задержала и допрашивала британская полиция за фотографирование супермаркета и полицейского участка, то я там фото не делал.

Зато в другом супермаркете на берегу моря никаких проблем ни с покупками, ни с фотографированием не было. Сфотографировал большой британский флаг на входе, а также солонки в форме животных, которые были расположены так, словно звери совершают половой акт. Алкоголь в супермаркете не продавался. Продавщица-гречанка объяснила на английском: это из-за того, что рядом военная база.

Неподалеку от супермаркета находился ресторан Lambros, где все англичане заказывали свое любимое блюдо — рыбу с чипсами. Я поговорил с греком-официантом, который, в частности, сказал, что они давали подписку, и если британский военнослужащий поручит у них алкоголь, то они обязаны позвонить в комендатуру. У британцев везде таблички: перед лестницей предупреждают о ступеньках, на пляже — о том, что с животными сюда нельзя, а также о том, что надо смотреть за своими детьми. Как будто вне пляжа за ними смотреть не нужно.

Морской берег в Декалии очень живописный, и на нем почти везде первозданная природа без отелей. В одной бухте я посетил православную часовню Святого Николая в честь семи погибших греческих военных моряков, которые на советском торпедном катере пытались атаковать турецкие десантные корабли в 1974 году. Там были их фото и необычная икона, где Богородица держит лодку с ними. При этом на иконе очень хорошо передано портретное сходство каждого из семи моряков. Прямо от входа в часовню можно было наблюдать, как купаются пять юношей. Судя по тому, что они говорили между собой по-английски и были одеты в одинаковые черные трусы, это явно были воины британской армии.

Затем я увидел еще один КПП, где стоял британский солдат с автоматом и двое полицейских и было написано по-английски: «Проход только по паспортам». Когда я спросил, можно ли пройти в церковь, которая находилась за КПП, и показал российский загранпаспорт, то, к моему удивлению, мне не отказали, а сказали: «May be» («Может быть»). Полицейские оказались греками, причем плохо знающими английский язык. Мой паспорт внимательно пролистали, затем сфотографировали, а после куда-то позвонили и на ломаном английском спрашивали, можно ли меня пропустить. При этом даже по буквам продиктовали мои имя и фамилию. В итоге отказали, сообщив, что не могут пустить из-за того, что тут находится военная база. Позже я прочел в британском Интернете, что в местной полиции SBA (Sovereign Base Area) служит 251 человек. Руководят ею четыре британских офицера, а остальные — греки и турки. Декелия граничит и с самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра.

Я решил покинуть Британию и вернуться в греческий Кипр. Сел на скамейку на автобусной остановке и увидел проезжающую по дороге британскую военную машину. Сфотографировал ее на телефон, и она тут же стала разворачиваться. Из автомобиля вышли два британских офицера и потребовали, чтобы я стер фотографии. Я охотно согласился, так как, пока они разворачивались и подъезжали ко мне, отправил фото на свой аккаунт в социальных сетях. Затем меня спросили, что я тут делаю, и я честно ответил, что жду автобус. Неизвестно, сколько еще бы продолжался наш разговор и чем бы он закончился, но тут действительно появился автобус и я сел в него.

По моему мнению и по многочисленным рассказам российских туристов в Интернете, шпиономания у британских военных явно зашкаливает. Самая большая тайна их базы заключается в том, что никаких серьезных войск там нет. Во всяком случае, я за целый день пребывания в ее окрестностях не видел и не слышал взлетающих или садящихся самолетов. Британцы яростно запрещают нашим туристам фотографировать их заборы, и в то же время в английском Интернете есть масса фото самых различных мест на самой авиабазе. Публикуется и информация о составе британских войск на Кипре и об их командире — вице-маршале авиации Майкле Уигстоне.

Очевидно, греки-киприоты здорово запугали британцев. Уже почти 60 лет они борются против британских захватчиков. В 2001 году, возмущенные строительством огромных радиомачт, греки снесли несколько ограждений в Акротири, тогда чудом удалось избежать жертв. В 2017 году мотоциклист бросил в полицейский участок в Декелии гранату, ранил полицейского и скрылся на греческой части Кипра.

Договор о независимости Кипра не только закрепил британскую оккупацию, но и заложил будущий конфликт между живущими на острове греками и турками. Несмотря на то что турки составляли всего 18% населения, места в парламенте и правительстве делились в соотношении 70:30. Греки избирали президента, а турки — вице-президента страны, но оба они обладали правом вето на решения парламента и правительства. В соответствии с договором было разрешено размещение на острове греческих и турецких войск численностью 950 и 650 человек соответственно.

Однако даже такая система не устроила турецких лидеров. Воспользовавшись перестрелкой в Никосии 21 декабря 1963 года, когда погиб полицейский и двое турок, они организовали волну насилия по всему острову. В результате межэтнических столкновений погибли 133 грека и 41 пропал без вести, у турок соответственно — 191 и 173. Именно тогда остров впервые бомбила турецкая авиация, потеряв один самолет, и были введены войска ООН. Турецкая общность на Кипре перестала посылать своих представителей в государственные структуры, а общины с турецким населением — выполнять распоряжения вышестоящих органов. Фактически уже в 1964 году Республика Кипр перестала существовать как единое государство.

Двадцать первого апреля 1967 года в Греции произошел военный переворот и к власти пришли хунта «черных полковников». С годами поддержка их греческим народом стала ослабевать, а борьба против них усиливаться. Для укрепления своего авторитета в Греции они решили присоединить к ней Кипр. В 1971 году была воссоздана ЭОКА, которую греки иронично прозвали «черные майоры», и началась подготовка переворота. Сейчас уже США официально признали, что о готовящемся перевороте знало и ЦРУ. Более того, США гарантировали, что не допустят вторжения турецкой армии на остров. Эта страна любит заявлять, что она защитница демократии во всем мире, однако, когда намечается государственный переворот, который соответствует ее интересам, она его всегда поддерживает.

Тогда президентом Кипра был архиепископ Макариос III, который активно сотрудничал с местными коммунистами, поддерживал движение неприсоединения и укреплял связи с СССР во всех областях. При нем Кипр закупал советские танки и торпедные катера, чехословацкое оружие. Архиепископа называли «средиземноморским Фиделем Кастро». Кроме того, он был категорически против вступления Кипра в НАТО. Всего этого США простить ему не могли, и 15 июля 1974 года в стране произошел военный переворот, который осуществили части национальной гвардии Кипра и греческой армии. Исполняющим обязанности президента был провозглашен Никос Сампсон, с которым вскоре встретился посол США на Кипре Роджер Дэвис. После этого Никос Сампсон взял курс на вхождение Кипра в состав Греции, а так как она была членом НАТО с 1952 года, то и остров автоматически попадал в эту организацию.

Однако Турция не могла с этим согласиться. В случае объединения Греции и Кипра резко уменьшались шансы турок-киприотов на присоединение к Турции или на создание собственного независимого государства. По неофициальной информации, Турция стала угрожать выходом из НАТО, а учитывая численность армии страны, ее контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, а также тот факт, что она граничит с СССР, государство явно являлось для США более значимым союзником, чем Греция и Кипр вместе взятые. Во всяком случае, неопровержимым остается факт, что 20 июля 1974 года началась высадка турецкой армии на Кипре, а американские военно-морские группировки во главе с авианосцами «Америка», «Индепенденс» и «Форрестол» блокировали переброску на Кипр греческих войск.

Грекам чудом удалось перебросить 15 транспортных самолетов без сопровождения истребителей. Для того чтобы их не обнаружили американские и турецкие радары, они летели всего в нескольких метрах над волнами, и этот полет получил название «Миссия самоубийц». По ошибке при посадке в аэропорту Никосии один из самолетов сбили свои. При этом погибли 29 десантников и четыре члена экипажа. Хотя 40-тысячной армии вторжения противостояли всего 12 тысяч бойцов кипрской гвардии и 2 тысячи военнослужащих греческой армии, легкой прогулкой война на острове для турок не стала. Передовой отряд в составе 50-го полка и полка морской пехоты численностью более 3000 человек с 12 орудиями и 20 бронетранспортерами высадился на пляже Пентемили, где вообще не было войск противника. Через несколько часов туда успели перебросить греческий батальон, который и атаковал турок при поддержке пяти танков Т-34. Ввиду почти 10-кратного численного перевеса турецких войск сбросить их в море не удалось, но турки понесли существенные потери. Т-34 уничтожили также два бронетранспортера и вышли из боя без потерь. Ночью, получив подкрепления, греки предприняли вторую атаку. Турки запросили огневую поддержку от кораблей своего флота, но те, не разобравшись, нанесли удар по своим войскам. В результате турки понесли тяжелые потери и был убит командир 50-го полка полковник Караогланоглу.

21 июля к порту Пафос подошли три турецких эсминца: «Адатепе», «Кочатепе» и «Тиназтепе». Греки-киприоты, зная, что турки перехватывают их сообщения, передали в Афины благодарность за три присланных корабля греческих ВМС. Перехватив сообщение, турецкое командование приказало авиации уничтожить их. Так как на вооружении и греческого, и турецкого флота находились эсминцы одной и той же серии американского производства, то турецкие летчики решили, что турецкие флаги на них — это греческая хитрость, и атаковали их. В результате эсминец «Кочатепе» был потоплен, вместе с ним погибли 80 военных. Два других эсминца, получив тяжелые повреждения, отправились на ремонт в Турцию, не взяв на борт турецких моряков с потопленного корабля. Кроме этого, турки потеряли и один самолет. Турецкие СМИ объявили о крупной победе над греческим флотом, но 42 турецких моряка были спасены израильским судном, и благодаря этому мир узнал правду об инциденте.

В боях на острове подтвердили свой легендарный статус наши танки Т-34. Их на вооружении национальной гвардии Кипра было 32, а противостояли им около 200 танков М47 и М48, разработанных американцами в 50-е годы. Так, 16 августа севернее Никосии танк Т-34 с греческим экипажем в лобовом бою победил значительно более современный М47 американского производства. 15 и 16 августа в боях под Фамагустой три Т-34 вступили в бой с 80 танками турок и смогли уничтожить девять из них. Всего по итогам боев греки потеряли 12 танков, в том числе и три сломанных, которые они бросили. Один из них сейчас выставлен в военном музее на турецком Кипре. Турки потеряли 27 танков, в том числе два 22 июля в окрестностях города Кириния, которые взорвали местные жители, когда экипажи танков ушли обедать.

15 августа турки атаковали позиции греков у села Скиллоуры силами двух батальонов парашютистов при поддержке 35 танков. Греки сумели провести в тыл противника танк, захваченный 2 августа. Спокойно расстреляв в спину семь турецких танков, трофейный танк сумел вернуться к своим. Еще один турецкий танк был подбит артиллерией, а их парашютисты, понеся тяжелые потери, отступили. В этот же день с помощью засады возле Лапитоса был захвачен еще один танк турецкой армии, позже уничтоженный.

Уникальный подвиг совершил 14 августа боец греческого спецназа Манолис Бикакис в окрестностях аэропорта Никосии. После артиллерийского обстрела турками села Агиос Дометиос поступил приказ об отступлении, а боец, не зная о нем, остался защищать село один. На его штурм турецкое командование бросило шесть танков и батальон пехоты. У Манолиса Бикакиса был гранатомет и восемь гранат. Он подбил им турецкий танк, а затем, каждый раз меняя позицию, еще три. Два оставшихся танка повернули назад, но Бикакис сумел их уничтожить. Вслед за танками отступила и турецкая пехота. Часть ee укрылась в трехэтажном здании технического училища, но в его окна влетели последние две гранаты. Затем Манолис Бикакис подобрал брошенный турками пулемет и еще четыре дня, не имея продовольствия, периодически обстреливал позиции противника до возвращения своих войск.

Несмотря на героизм греков, сказывалось численное превосходство турок. 14 августа им удалось одержать крупную победу у Мия Милии, уничтожив около 200 греческих солдат, потеряв при этом 40 своих. Постепенно было захвачено 37% территории Кипра. Вырисовывалась крупномасштабная война между союзниками США по НАТО — Грецией и Турцией. Над Эгейским морем уже шли воздушные бои их самолетов с человеческими жертвами. Страны стягивали войска к общей сухопутной границе. В Греции и на Кипре в десятках городов проходили антиамериканские демонстрации, на которых сжигали флаги США. О том, что они теряют свое влияние на Грецию и Кипр, американцам стало окончательно ясно, когда греки в Никосии убили американского посла на Кипре Роджера Дэвиса и его секретаршу. Под американским давлением, вследствие больших потерь, а также опасаясь большой войны с Грецией, Турция прекратила боевые действия. Вместо планируемого США расширения НАТО за счет Кипра произошло ее уменьшение: в знак протеста против действий США Греция вышла из военной структуры этой организации, но в 1980 году вернулась туда.

Казалось бы, весь мир увидел агрессию Турции против Кипра, и на страну должны были быть наложены санкции. Однако, как сказано выше, действия турецкой армии были предварительно согласованы с США. Турецкие дипломаты заявили, что их войска выступили в защиту законного президента Кипра архиепископа Макариоса, свергнутого в результате военного переворота. Это была ложь, так как, когда архиепископ Макариос вернулся к исполнению своих обязанностей, турки снова отказались выполнять его указы.

Более того, была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), сначала как часть федеративного Кипра, а с 1983 года — как независимое государство. Для успокоения общественного мнения Турция постоянно обещала вывести свои войска с Кипра. Вначале обещали, что это произойдет в ближайшие месяцы, затем говорили, что выведут их через 3,5 года, когда все окончательно успокоится. С тех пор прошло уже 45 лет, а турецкая армия и ныне там. За эти годы на Кипр из Турции были переселены, по разным данным, от 120 до 150 тысяч турок, что является нарушением резолюции ООН, но санкции против Турции так и не ввели. Это яркий пример политики двойных стандартов, которая ведется все активнее с послевоенных времен.

На захваченной Турцией территории находится около 80% туристических объектов, 70% промышленности и месторождений полезных ископаемых, более половины возделываемой земли. С захваченных земель были депортированы на юг около 200 тысяч греков, а с Южного Кипра переселились на север около 40 тысяч турок. Как и теперь, до 1974 года значительную долю доходов Кипру приносил туризм. Одним из самых популярных курортов Европы была Фамагуста, которую посетили Элизабет Тейлор, Ричард Бартон и Брижит Бардо. В ее туристском квартале Вароша находились 109 отелей на 11 тысяч мест, собственность в нем принадлежала гражданам 20 государств. Несмотря на то что из 39 тысяч жителей Фамагусты там только 8,5 тыс. были турками, 16 августа город был захвачен турецкой армией. Уже на следующий день все греческое население было изгнано, а взять с собой им разрешили лишь то, что могли унести в двух руках. Однако надеждам Турции получать доходы от кипрского туризма не суждено было сбыться. Если самой Турции удалось избежать санкций благодаря заступничеству США, то против провозглашенной ею ТРСК они были введены. В соответствии с ними, запрещено транспортное сообщение с портами и аэропортами ТРСК, а значит, о международном туризме пришлось забыть.

Так как недвижимость в Вароше принадлежала преимущественно гражданам западноевропейских государств, то в 1984 году Совет безопасности ООН принял резолюцию 550, где было сказано: «Попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы». Греция и Кипр требовали принятия аналогичной резолюции в отношении недвижимости греков-киприотов, оставшейся в ТРСК, но американцы блокировали их попытку, и в пустующие дома были заселены переселенцы из Турции. Страна формально выполняет резолюцию 550. Территория квартала Вароша объявлена закрытой военной зоной и охраняется турецкими войсками. В 1977 году туда был допущен шведский журналист Ян Олаф Бенгтсон, написавший про «город-призрак», в котором в магазинах висит одежда по моде 70-х годов, а в апартаментах обстановка и еда этого же времени. Не знаю, подкупили ли турки журналиста или создали для него «потемкинские деревни», но я побывал в Фамагусте и убедился, что все это выдумка. Грабить Варошу турецкие солдаты начали сразу же после выселения оттуда туристов и владельцев, а затем это продолжило местное турецкое население. Сейчас она окружена невысоким сетчатым забором, наспех залатанным во многих местах. Проникнуть туда несложно, но смотреть там нечего, так как внутри военной зоны остались только каменные коробки заброшенных отелей, из которых вынесены даже все окна и двери. Десять отелей переоборудованы в казармы для турецких солдат, а по остальным гуляет ветер.

В ТРСК я попал через Никосию. Это уникальный город. Он имеет три названия. Греки называют его Лефкосия, а турки — Лефкоша. Так же как Берлин, он разделен на две части границей. Но если в Берлине между его частями был только Антифашистский вал, который на Западе называли Берлинская стена, то здесь между его частями находится еще довольно широкая нейтральная зона — так называемая Зеленая линия, которую охраняют войска ООН. Так же как Рим, он является столицей двух государств — Кипра и ТРСК. Никосия — единственная столица ЕС, где нет аэропорта. В 1974 году его сильно обстреляла турецкая артиллерия, и там возле нейтральной зоны до сих пор лежат поврежденные авиалайнеры. Вместо него появилось три аэропорта: Ларнака и Пафос в греческой части и Эрджан — в турецкой. Попасть из греческой Никосии в ее турецкую часть элементарно. От автовокзала всего десять минут пешком до разделительной линии. Там находится католическая церковь Святого креста и посольство Ватикана. Причем стена посольства одновременно является и границей. Направо от посольства пройти нельзя, так как улица перегорожена бочками, а за ними стандартная турецкая красная табличка с черным силуэтом солдата, извещающая, что это военная зона. Если повернуть налево и идти вдоль границы, которая представляет собой крепостную стену с флагами Турции и ТРСК наверху, то вскоре попадаешь на улицу Лерда. Пройдя немного по ней, приходишь к павильону, который является КПП греческого Кипра. Пограничник проверяет наличие шенгенской визы, проводит паспорт через считывающее устройство, и можно идти дальше по улице в ТРСК. Вопросов не задают, печатей в паспорт не ставят, анкет заполнять не надо. Сразу за КПП стоят два высоких бетонных блока, препятствующие машине на большой скорости въехать из турецкой зоны в греческую. Возле них большие фотографии. На них турецкие военные и полицейские избивают до смерти на своей границе Исаака Тесоса 14 августа 1996 года и труп Соломоса Соломоу, которого в этот же день пристрелил турецкий офицер, когда тот пытался сорвать флаг ТРСК. Всего в тот день из ТРСК, открыв огонь, убили на Зеленой линии 12 греков и по ошибке двух британских солдат из 39-го полка королевской артиллерии. Последнее здание, которое можно увидеть на греческой части Никосии, — посольство Греции на Кипре.

Первое, что видишь, попадая в нейтральную зону на улице Лерда, — рекламный плакат «Образование США». Тут находится Американский образовательный центр, за ним — Немецкий культурный центр имени Гете. Причин их нахождения в нейтральной зоне не знаю. Возможно, чтобы обслуживать клиентов из обеих частей Кипра, а возможно, чтобы не платить налоги. Дальше слева по улице находится пост со шлагбаумом тех, кто официально называются Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре. Сейчас в их рядах около 1000 человек военных, полицейских и гражданского персонала из 14 стран. Причем там вместе служат представители России и Украины. Если с левой стороны улицы вход в пересекающую ее Зеленую линию (нейтральную зону) закрывает пост ООН, то с правой стороны зайти в нее ничего не мешает. Она имеет длину 180 км и пересекает весь остров от северного до восточного побережья. Ее ширина — от трех метров до семи километров, и на ней находятся четыре села, в том числе уникальное село Пила — единственное место на острове, где вместе живут греки и турки. Прошелся по нейтральной зоне.

Там много брошенных домов различной степени сохранности, но все без окон и дверей. Из них вынесено все, что только можно. В некоторых домах даже кафельную плитку в санузлах сумели отодрать от стен. Единственное, что там удалось увидеть из 70-х, это пустые пыльные бутылки, холодильник без двери и сломанная электроплита. Нейтральная зона просматривается с установленных здесь вышек ООН, но на них никого нет. Вернулся на улицу Лерда и продолжил путь в ТРСК. То, что ты попал на территорию республики, которую признают только Турция и Абхазия, понимаешь, когда видишь изгородь, на которой закреплен десяток флагов Турции и столько же флагов ТРСК. Тут же находится и КПП ТРСК, который в несколько раз больше, чем греческий на другой стороне и имеет два этажа. На крыше закреплен плакат на английском «Вперед, в ТРСК», а рядом установлена большая табличка с надписью на турецком и английском «Добро пожаловать в ТРСК». Проверка документов проходит так же легко и быстро, как и на противоположной стороне, причем тут даже наличие шенгенской визы не проверяют и тоже печать в паспорт не ставят.

В ТРСК сразу бросаются в глаза три вещи. Очень приветливое и доброжелательное отношение к туристам. Здесь ими не избалованы, как на южном Кипре, хотя, путешествуя по ТРСК, я постоянно встречал не только русских, но и англоговорящих туристов. В ТРСК денежной единицей является не евро, а турецкая лира, и, что самое удивительное, цены на все минимум в два раза ниже, чем на греческой части Кипра. При этом ее жители не ездят в ТРСК на шопинг, хотя власти ТРСК с 2003 года разрешили им посещать север острова. Во всяком случае, я пересекал границу в одиночестве, греков ни разу в ТРСК не слышал. Не видел и ни одной машины с номерами греческого Кипра. Впрочем, машин с номерами ТРСК я на греческой части Кипра тоже не видел.

В турецкой части Никосии высоких домов нет. Даже здания президентского дворца и Верховного суда имеют по два этажа. Нет попрошаек, нищих и зазывал. Удивили меня мальчики из младших классов, одетые в камуфляжную форму. Позже познакомился с местным гастарбайтером из Туркменистана, который не захотел назвать свое имя. Он рассказал, что его сын учится в третьем классе и что он поражен милитаризацией здешнего школьного обучения. Мальчики не только разбирают и собирают автоматы, но и регулярно ходят в тир, а также занимаются строевой подготовкой и бросают учебную гранату, вес которой как у настоящей. В районе главной мечети ТРСК Селемие (бывшего собора Святой Софии, где короновались короли Кипра) находится туристический квартал, где все надписи дублируются на английском. Там есть и базар, на котором все цены указаны в евро и выше, чем в остальном городе.

Все главные архитектурные и исторические памятники Кипра находятся именно на севере острова. Например, в Фамагусте есть точная копия Реймского собора, в котором короновались французские короли. Это собор Святого Николая, к которому пристроен минарет, так как он с 16 века является мечетью, названной в честь османского завоевателя Кипра Лала Мустафы-паши. В местном историческом музее очень подробно показано, какие пытки применяла инквизиция, когда остров принадлежал Венеции. Вот ведь какие изверги эти христиане! В Киринии полностью сохранился огромный средневековый замок, где представлена и старейшая лодка в мире.

Во время поездок по ТРСК я заметил массовую застройку в прибрежных районах. Так как строят в основном коттеджи, то явно рассчитывают на британских покупателей. Впрочем, недвижимость в ТРСК предлагают и во многих других странах ЕС, хотя это незаконно. В 2003 году архитектор Мелетис Апостолидис посетил принадлежащую ему землю в городе Лапитосе, которую он оставил в 1974 году, бежав на юг Кипра, чтобы спастись от турецкого вторжения. На своей земле он обнаружил коттедж, в котором жила британская семья Орамсов, купившая землю у правительства ТРСК. Апостолидис подал на них иск в Высокий суд Лондона и ко всеобщему изумлению юристов проиграл. Тогда он подал в 2009 году апелляцию в высшую судебную инстанцию ЕС — Европейский суд, и она была удовлетворена. Однако это принесло ему только моральное удовлетворение. Европейский суд не может послать свое судебное решение для исполнения властям ТРСК, так как не признает их, а власти греческого Кипра не могут выполнить судебное решение из-за того, что не контролируют север острова. Поэтому британский коттедж по-прежнему стоит на земле Мелетиса Апостолидиса.

Решения европейских судебных инстанций не выполняет не только ТРСК, но и Турция. 12 мая 2014 года Европейский суд по правам человека принял решение о взыскании с Турции в пользу Республики Кипр компенсации в размере 90 миллионов евро за нарушение Европейской конвенции по правам человека на территории Северного Кипра. Турция официально отказалась выполнять решение суда, а ее тогдашний министр иностранных дел Ахмет Давутоглу заявил: «Мы не станем платить эту сумму стране, которую мы не признаем». Как обычно, никаких санкций против Турции после этого отказа не последовало — нельзя обижать стратегического союзника США.

Впрочем греческий Кипр добился высокого жизненного уровня и без турецких денег, что особенно заметно после посещения обеих частей острова. Тут заново фактически с нуля воссоздали туристическую индустрию. Курорты Пафос, Лимасол и Ларнака сейчас известны всей Европе. Если в ТРСК после 1974 года 55 церквей были переделаны в мечети, а 50 переоборудованы в кинотеатры, гостиницы, склады и даже общественные туалеты, то на греческой части Кипра сохранены все мечети. Так, в Ларнаке находится четвертая по значению святыня ислама — мечеть Хала Султан Текке. Я посетил ее: она в прекрасном состоянии, имеется охрана, вход бесплатный, специально к ней проведена линия городского автобуса 424. Здесь похоронена тетя пророка Мухаммеда — Умм Харрам, погибшая при падении с лошади во время завоевания Кипра арабами в седьмом веке. По мусульманским праздникам здесь проводятся богослужения. Другая мечеть, в самом центре Ларнаки у базара, также стоит нетронутая. Более того, множество улиц в городах греческого Кипра продолжают носить турецкие и исламские названия.

Я беседовал со многими греками о перспективах возвращения севера острова под власть Кипра. Все разговоры проходили примерно одинаково. Собеседники вначале вспоминали 1974 год, проклинали предательство США и рассказывали о зверствах турок. Затем говорили о том, что еще одну войну экономика Кипра точно не переживет, да и нет гарантии греческой победы в ней, поэтому север Кипра нужно вернуть дипломатическими методами, но, как конкретно, никто не объяснял. Многие справедливо указывают, что время работает против греков: с каждым годом греков, которые раньше жили на севере острова, становится все меньше, а у 150 тысяч турецких переселенцев рождается все больше детей, для которых север Кипра становится родиной.

Шанс объединить остров в качестве федеративного государства был в 2004 году, когда Кипр готовился вступить в ЕС и туркам-киприотам тоже очень хотелось стать гражданами Евросоюза. Ради этого они были даже готовы сократить контролируемую ими территорию с 37% до 28%, передав грекам Фамагусту и окрестности. 26 апреля референдум об этом по инициативе ООН состоялся в обеих частях острова. В ТРСК поддержали объединение острова, а 75% греков-киприотов проголосовало против этого. В результате греческая часть острова вошла в ЕС, а турецкая так и осталась непризнанным государством.