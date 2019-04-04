Военный эксперт объяснил, зачем в Польше говорят о ядерной войне с РФ

Москва, 4 апреля. Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о готовности США применить ядерное оружие против РФ. При этом саму Россию военный назвал «главным врагом», а вступление Польши в НАТО в 1999 году объяснил стремлением защититься от «российской агрессии».

По словам военного эксперта, президента Центра исследования общественных прикладных проблем Александра Жилина, подобные заявления являются обычной информационной провокацией. Он напомнил, что именно благодаря сотрудничеству с НАТО Польша теперь находится в перечне целей российских стратегических ядерных сил. Ведь именно на территории этой страны США размещают свои ударные комплексы против России.

Жилин полагает, что единственной целью провокационного заявления Скшипчака было увеличение военного бюджета, пишет «ФедералПресс».

«Весна — время, когда обостряется шизофрения. Зачем они это делают? В надежде на то, что американцы или еще кто-то увеличат финансирование линии обороны, в том числе по линии военного бюджета, который разворовывается очень и очень успешно?» — задается вопросом он.

Президент Центра исследования общественных прикладных проблем добавил, что никакой агрессии со стороны России не будет. Своими выпадами польский генерал добьется лишь того, что выставит себя как не самого умного человека.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что обсуждение планов на «случай войны» с Россией, которое идет в Польше, можно назвать манией. Он отметил, что Польше пора свыкнуться с мыслью, что она никому не нужна.