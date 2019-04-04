Правительство Эстонии объявило об отставке

Таллин, 4 апреля. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил об отставке правительства страны. Соответствующую информацию передает пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Заявление было озвучено на первом заседании парламента республики. Согласно конституции, после парламентских выборов правительство уходит в отставку. В сообщении подчеркивается, что премьер-министр известит президента об этом в четверг.

«Нынешнее правительство продолжит работать до вступления в должность нового состава кабинета министров», — подчеркивается в заявлении пресс-службы.

Отметим, парламентские выборы в Эстонии состоялись 3 марта. Победу одержала оппозиционная праволиберальная «Партия реформ». Она увеличила свое присутствие в парламенте до 34 депутатов. На втором месте расположилась правящая «Центристская партия», за которую голосуют большинство русскоязычных жителей страны.

Политолог Игорь Розенфельд заявил, что победу на парламентских выборах одержал главный игрок на европейском поле, который не готов принять отличную от правой коалицию в таких странах, как Эстония. Эксперт независимого аналитического центра «Евроэксперт» Андрей Заренков уверен, что результаты выборов позволят начать большую программу политического перестроения эстонского общества в двухпартийную систему.