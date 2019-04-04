РФ передала Израилю останки пропавшего без вести в 1982 году сержанта Баумеля

Москва, 4 апреля. Российская сторона передала израильской останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который пропал без вести более 37 лет в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Сегодня в Минобороны России останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Баумель — израильский сержант, погибший во время боя при Султан-Якубе в ходе Ливанской войны. Долгое время Баумель, как и два других солдата ЦАХАЛ, считался пропавшим без вести. В 2019 году его останки обнаружили российские поисковики.

В четверг президент РФ Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ходе переговоров была поднята тема возвращения останков тел пропавших без вести солдат Красной армии. Путин сообщил премьеру Израиля о создании специальных отрядов, которые занимаются поиском останков советских воинов, считавшихся пропавшими без вести. Президент уточнил, что такие отряды есть уже в 82 регионах РФ, а их участниками являются 42 тысячи человек.

Во время беседы российский лидер напомнил о Баумеле, а также о том, что российские военные вместе с сирийскими партнерами установили место его захоронения. Президент также выразил радость, что теперь останки Баумеля будут погребены в Израиле, где ему смогут отдать необходимые воинские почести и, самое главное, что что близкие родственники солдата смогут иметь возможность принести цветы на его могилу.

Путин о вывозе из Сирии останков погибшего в 1982 году израильского солдата Захарии Баумеля: Надо сказать, что для группы спецназа, которая этим занималась, это было непросто pic.twitter.com/W4NGh7OeBw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 апреля 2019 г.

В ответ Нетаньяху поблагодарил Путина и признался, что всегда рад встрече с главой РФ, но сегодня «растроган больше чем обычно». Он выразил благодарность за помощь в поиске захоронения Баумеля.