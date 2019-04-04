Фанаты фитнеса в США влюбились в огуречный рассол

Москва, 4 апреля. Огуречный рассол становится любимым напитком любителей фитнеса в Нью-Йорке. В магазинах, торгующих рассолом, в последние месяцы наблюдается ажиотаж, сообщает New York Post.

Примечательно, что в очереди за жидкостью, которая в России имеет репутацию средства от похмелья, стоят спортсмены. По данным издания, американцы охотно платят за рассол до 15 долларов. Ведерко «соленого эликсира» может стоить около 50 долларов.

По словам бойца MMA Джейсона Маркланда, результаты оправдывают высокую стоимость рассола. Напиток помогает спортсмену избавляться от спазмов в мышцах и быстро восстанавливать в форму, уточняют «Дни.ру».

Рассол, действительно, может позитивно влиять на восстановление мышечной ткани, а также способствовать улучшению обмена солей в организме. В то же время врачи предостерегают от злоупотребления напитком тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, пишет «ФедералПресс».

Came home for lunch to an awesome surprise, the mailbox smelling like pickle juice! This stuff is great for my running workouts, I love it!!! #Pickles20 @BColes25 @coleman20_shop pic.twitter.com/PwAe7x7TX2 — Michael DiMeglio (@mpdimeglio) April 2, 2019

Напомним, несколько дней назад американские СМИ рассказали своим читателям о том, что в России популярностью пользуется гематоген. Эта информация потрясла россиян. К слову, телеведущая Елена Малышева, которая скептически относится к профессии остеопата, сомневается и в пользе гематогена.