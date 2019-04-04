Сенатор объяснил, почему России не нужно восстанавливаться в Совете Европы

Российская Федерация не должна делать взносы в бюджет Совета Европы, поскольку она «бесполезная организация», заявил в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Россия должна заплатить»

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, выделил важность равенства прав всех делегаций стран Совета, но призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации.

«В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы», — сказал он.

По его словам, организации придется, скорее всего, пересмотреть свой бюджет. Однако решение по этому вопросу еще не принято.

Отношения Совета Европы и Российской Федерации переживают крайне сложный период. Противоречия обострились в 2014-2015 годах, когда парламентариев РФ лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в таких условиях, а затем прекратила участие в заседаниях.

«Бесполезная организация»

По словам Игоря Морозова, России не стоит возобновлять взносы в бюджет Совета Европы, так как это абсолютно бесполезная организация для Российской Федерации.

«На протяжении 25 лет, когда мы были членами Совета Европы, Россия подвергалась только жесткой критике, бичеванию по всем вопросам прав и свобод человека и так далее. У меня сложилось такое впечатление, что Совет Европы поставил своей целью просто поднять свой престиж за счет политики жесткой критики России», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, сейчас Совет Европы показывает свою беспомощность без РФ. Нет России — нет нужды в работе этой организации, уверен политик.

«Поэтому нам не надо там восстанавливаться, не надо платить деньги в бюджет организации. Потому что мы таким образом оплачиваем критику в свой адрес», — заключил Игорь Морозов.

Ранее ФАН сообщало, что Россия призовет Совет Европы вернуть 10 миллиардов рублей уплаченных взносов.