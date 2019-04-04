Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Сенатор объяснил, почему России не нужно восстанавливаться в Совете Европы

909
0 Оставить комментарий

В Совфеде ответили генсеку Совета Европы на призыв к России сделать взнос

Российская Федерация не должна делать взносы в бюджет Совета Европы, поскольку она «бесполезная организация», заявил в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Россия должна заплатить»

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, выделил важность равенства прав всех делегаций стран Совета, но призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации.

«В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы», — сказал он.

По его словам, организации придется, скорее всего, пересмотреть свой бюджет. Однако решение по этому вопросу еще не принято.

В Совфеде ответили генсеку Совета Европы на призыв к России сделать взнос

Отношения Совета Европы и Российской Федерации переживают крайне сложный период. Противоречия обострились в 2014-2015 годах, когда парламентариев РФ лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в таких условиях, а затем прекратила участие в заседаниях.

«Бесполезная организация»

По словам Игоря Морозова, России не стоит возобновлять взносы в бюджет Совета Европы, так как это абсолютно бесполезная организация для Российской Федерации.

«На протяжении 25 лет, когда мы были членами Совета Европы, Россия подвергалась только жесткой критике, бичеванию по всем вопросам прав и свобод человека и так далее. У меня сложилось такое впечатление, что Совет Европы поставил своей целью просто поднять свой престиж за счет политики жесткой критики России», — пояснил Игорь Морозов.

Игорь Морозов и Олег Морозов

По мнению сенатора, сейчас Совет Европы показывает свою беспомощность без РФ. Нет России — нет нужды в работе этой организации, уверен политик.

«Поэтому нам не надо там восстанавливаться, не надо платить деньги в бюджет организации. Потому что мы таким образом оплачиваем критику в свой адрес», — заключил Игорь Морозов.

Ранее ФАН сообщало, что Россия призовет Совет Европы вернуть 10 миллиардов рублей уплаченных взносов.

Автор: Илья Муромский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров