Зюганов отреагировал на слова Столтенберга о Сталине и Гитлере

Москва, 4 апреля. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов отреагировал на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»1 (запрещена в России).

По его словам, такое заявлять могут лишь «провокаторы, которые забыли историю», передает РИА Новости.

«Господин Столтенберг, видимо, забыл, что его страна сотрудничала с Гитлером и помогала душить и Европу, и Советский Союз», — подчеркнул лидер КПРФ.

Зюганов указал на то, что Сталин «вытащил Россию из небытия», построил с гражданами страны «семь тысяч лучших заводов».

Он выразил уверенность в том, что «у Сталина им придется учиться».

Ранее в министерстве иностранных дел России ответили на заявление генсека альянса про Сталина.

Напомним, ранее Столтенберг в ходе выступления в американском конгрессе заявил, что «у свободы есть враги», которых надо сдерживать. По мнению генсека НАТО, «Гитлера невозможно было бы остановить мирными акциями, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ1 невозможно победить при помощи диалога».

1 Организация запрещена на территории РФ.