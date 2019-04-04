Москва, 4 апреля. Европарламент в четверг принял обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка Европейского союза на трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в ЕС. Об этом рассказал глава комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек. По его словам, нормы также затронут Nord Stream 2 («Северный поток — 2»), который должны протянуть из России в Германию.

Одобрение Европейским парламентом поправок к Газовой директиве Евросоюза прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. Он уточнил, что среди нормативов — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Кроме того, директива запрещает компании добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в Евросоюзе, по которому он доставляется.

Эксперт рассказал, как скажется Газовая директива ЕС на «Северном потоке — 2». Как пишет RT, Митракович добавил, что антимонопольное право ЕС «молодое и его можно по-разному трактовать». Эксперт допустил создание отдельной компании, которая будет существовать вне «Газпрома». По словам специалиста, фирма сможет управлять последними несколькими километрами «Северного потока — 2», которые находятся в море, чтобы формально «Газпром» не попадал под директиву.

«Все кончится тем, что проект будет достроен и регулирование будет дано такое, которое позволяет если не сразу, то в перспективе использовать на полную мощность», — подчеркнул аналитик.

В феврале Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС. Поправки обсуждались почти год. Они необходимы для изменения системы применения специальных норм энергетического законодательства ЕС: не к отдельным, а всем газопроводам на территории Евросоюза.

Ранее Франция и Германия достигли компромисса по внесению поправок к директиве. Как сообщало Федеральное агентство новостей, глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер назвал директиву «мощным сигналом» для критиков проекта «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что каждое государство имеет право поддерживать те экономические отношения, которые считает правильными, а проект строительство российского газопровода является частным проектом, который одобрили многие страны.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Реализация проекта идет успешно, на данный момент уложены около 300 километров трубопровода. Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу через год — с 1 января 2020 года, сообщил в воскресенье глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.