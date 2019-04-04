Путин пообещал принять участие в установке таблички на затонувшей на Балтике подлодке

Москва, 4 апреля. Президент России Владимир Путин сказал, что постарается принять участие в установке памятной таблички на затонувшей на Балтике подлодке.

Как пишет ТАСС, глава российского государства сделал соответствующее заявление во время посещения музея на Поклонной горе в Москве 4 апреля, где ознакомился с проектами «Вахты памяти». Путину рассказали о поиске подводных лодок в Финском заливе, которые затонули в годы Великой Отечественной войны.

Авторы одного из проектов предложили президенту принять участие в установке памятной таблички на подлодку.

«Постараюсь. Мне очень интересно», — сказала глава российского государства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время посещения нового завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье оставил автограф на одной из моделей.