Кинорежиссер Данелия ушел из жизни в возрасте 88 лет

Москва, 4 апреля. Советский и российский кинорежиссер, Народный артист СССР, актер Георгий Данелия скончался в Москве в возрасте 88 лет, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Информация уже поступила в Союз кинематографистов», — говорится в сообщении.

Еще 24 февраля режиссера госпитализировали в одну из московских больниц с воспалением легких. После этого врачи приняли решение ввести актера в искусственную кому, о чем рассказывала его супруга Галина.

28 февраля врачи вывели Данелию из комы, подключив его к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось медиками как стабильно тяжелое.

Кинорежиссер Данелия родился в 1930 году. В 1955 году он окончил Московский архитектурный институт. С этого года он работал архитектором в Институте проектирования городов. Именно в это время Данелия начал интересоваться кинематографом. В 1956 году поступил на высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм» в мастерскую Михаила Калатозова. После окончания курсов в 1959 году Данелия начал работать режиссером на киностудии «Мосфильм».

В 1964 году кинорежиссер получил широкую известность благодаря выходу комедии «Я шагаю по Москве». Данелия также является режиссером фильмов «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Джентльмены удачи».

Данелия получил десятки премий и специальных призов российской и зарубежных киноакадемий. Его режиссерский талант признан на мировом уровне. Многие слова героев из фильмов Данелии стали крылатыми.