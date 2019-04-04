ЕС отказался признавать лишение Гуайдо депутатской неприкосновенности

Брюссель, 4 апреля. Власти Евросоюза заявили, что не признают решение Национального учредительного собрания Венесуэлы лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо парламентской неприкосновенности. Об этом в четверг заявила глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Это решение представляет собой серьезное нарушение конституции Венесуэлы, а также верховенства закона и принципа разделения властей, поскольку единственным органом, уполномоченным лишать членов парламента иммунитета, является Национальная ассамблея», — сказано в сообщении на сайте ЕС.

Могерини полагает, что такие действия мешают политическому урегулированию в Венесуэле и способствуют росту напряженности в стране.

Ранее сообщалось, что против Гуайдо готовится уголовный процесс. Этим делом будут заниматься Верховный суд и генеральный прокурор.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Россия и Китай осудили попытку вмешательства иностранных государств во внутренние дела Венесуэлы. Примечательно, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские власти не исключают возможности военного вторжения в латиноамериканскую страну.