В ДНР заявили о ликвидации огневых точек ВСУ в Донбассе

Донецк, 4 апреля. Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велся огонь по территории ДНР. Об этом заявил в четверг журналистам руководитель пресс-службы управления оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

«Ответным огнем из незапрещенного оружия огневые точки противника были уничтожены», — уточнил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт на юго-востоке Украины также пытаются урегулировать в ходе переговоров контактной группы в столице Белоруссии. По последним данным Организации объединенных наций, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тыс. человек.