Стало известно, где можно купить «куртку как у Путина»

Москва, 4 апреля. «Военторг» выпустил в продажу демисезонную ветровку, в которой президент России Владимир Путин ездил в Туву на рыбалку. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стало известно, что купить «куртку как у Путина» теперь можно в сети магазинов «Армия России», оператором которой выступает «Военторг», рассказали в компании.

«Та самая куртка, в которой Владимир Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов «Армия России», оператором которой выступает АО «Военторг», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, демисезонная ветровка из плотного материала долгое время была эксклюзивом президента России, однако теперь ее может приобрести любой желающий.

Напомним, президент России несколько раз приезжал в Туву с неофициальным визитом. В конце августа прошлого года Путин провел уик-энд на Енисее с главой Минобороны Сергеем Шойгу и руководителем Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Российского лидера сопровождали руководитель региона Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Путин собирал грибы и катался на катере по реке.

За год до этого Путин сделал двухдневную остановку в Сибири, где ловил рыбу. В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлены кадры из отпуска Путина в тувинских лесах.

Власти Тувы в настоящее время ожидают, что российский лидер вновь приедет в республику, его ждут предстоящим летом. Глава региона отмечал, что визит Путина для народа республики является знаком уважения со стороны президента.