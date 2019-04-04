Улицу Героя СССР Ивана Кудри в центре Киева переименовали в честь сенатора Маккейна

Киев, 4 апреля. В столице Украины появилась улица имени американского сенатора Джона Маккейна. Депутаты киевского городского совета поддержали переименование в честь Маккейна улицы Ивана Кудри в Печерском районе столицы.

Иван Кудря — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В 1942 разведчика, действовавшего в оккупированном Киеве, арестовали и казнили немецкие захватчики.

«Главной задачей [Ивана Кудри] была борьба с «украинскими националистами», — утверждается в комментарии киевского горсовета.

Известно, что в поддержку переименования одной из центральных улиц Киева высказались более 70 депутатов. Ранее в киевский городской совет поступила петиция о переименовании улицы Ивана Кудри. Сообщается также, что семья американского сенатора Джона Маккейна поддержала инициативу.

Напомним также, что еще в сентябре прошлого года, вскоре после смерти сенатора, жители Киева выступили против инициативы властей назвать в честь американского политика одну из столичных улиц.

Джон Маккейн, который баллотировался в президенты США в 2008 году, умер в августе 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко летал в США на прощание с сенатором. В пресс-службе украинского президента Маккейна назвали «выдающейся личностью и большим другом Украины».