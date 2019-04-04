Писательница Виктория Токарева отказалась идти на похороны Георгия Данелии

Москва, 4 апреля. Известная писательница Виктория Токарева, которой приписывали роман с режиссером Георгием Данелией, отказалась идти на похороны режиссера. Об этом она заявила в беседе с Федеральным агентством новостей.

Токарева, комментируя уход из жизни Данелии, констатировала, что «когда уходит талант, юмор, такой пласт культуры — это всегда жалко». Однако писательница подчеркнула, что на похороны друга не пойдет.

«Я могу сказать только одно — для меня он не умер», — заявила она.

Она напомнила, что режиссер прожил долгую и интересную жизнь: он родился в 1930 году и дожил до 2019 года. Писательница заметила, что смены поколений невозможно избежать, а мастеру было почти 90 лет. По ее словам, о нем у нее остались не только теплые воспоминания.

«Это был человек ошеломительного таланта с крупицами гениальности», — подчеркнула собеседница ФАН.

Токаревой и Данелии приписывали роман. Сам мастер как-то загадочно отметил, что любовь с ним Токарева придумала, потому что «она писательница». Во время вопросов журналистов об этих отношениях режиссер в шутку намекал, что у сценаристки ревнивый муж, и советовал не нагнетать обстановку в ее семье.

Ранее в союзе кинематографистов России подтвердили, что режиссер Данелия скончался в возрасте 88 лет.

В феврале этого года режиссера госпитализировали с воспалением легких. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Для улучшения дыхания Данелии врачи специально вводили его в искусственную кому.