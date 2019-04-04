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ДТП и аварии. Сводки с дорог России. ФАН-ТВ

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Ежедневно на российских дорогах происходят десятки дорожно-транспортных происшествий. ФАН-ТВ подготовил обзор самых громких и резонансных ДТП, случившихся в разных регионах нашей страны за прошедший месяц.

Сегодня в подмосковном Домодедово произошло страшное ДТП. Микроавтобус влетел в фуру, 6 человек погибло, двое пострадали, в том числе ребенок. Водитель пассажирского микроавтобуса уснул за рулем и на большой скорости протаранил фуру.

В Петербурге на Невском проспекте водитель BMW врезался в толпу прохожих. Два человека погибли на месте, четверо получили серьезные травмы. Как выяснилось позже, мужчина принял «веселящий газ» и потерял сознание за рулем. Возбуждено уголовное дело.

В столице водитель такси сбил сотрудника ДПС. Мужчину госпитализировали в состоянии комы. Оказалось, что таксист был лишен права вождения еще в 2017 году.

В Геленджике во время чемпионата России по трофи-рейду внедорожник упал с горы. Водитель погиб на месте, его штурман находится в реанимации.

В Санкт-Петербурге на пересечении Невского и Литейного проспектов случилось ДТП. В результате аварии один автомобиль вылетел на тротуар. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

В Москве на пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова столкнулись грузовик-автовоз, пассажирский автобус и легковушка. Пострадали пять человек: водитель грузовика и четыре пассажира автобуса.

Хочется еще раз обратиться ко всем участникам дорожного движения: будьте бдительны и соблюдайте правила дорожного движения!

Автор: Сергей Петров
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