Слепой экскурсовод водит по Севастополю людей с завязанными глазами

Несколько лет назад в России появился социальный проект «Экскурсии в темноте — мир без света», автором которого стал участник движения «Белая трость», инвалид I группы по зрению. В основу проекта была положена необычная идея: рассказать людям с нормальным зрением о проблемах, с которыми ежесекундно сталкиваются их незрячие и слабовидящие сограждане. Экскурсоводы, как правило, сами слабовидящие, помогают добровольцам пройти по городскому маршруту с повязкой на глазах и вооружившись белой тростью — знаком слепых. Это позволяет зрячему представить, как живется невидящему человеку, как он воспринимает мир, как в нем ориентируется.

Теперь такой проект есть и в Севастополе. Слепой экскурсовод Виктор Машкин — участник движения «Белая трость», он работает консультантом и техником в городской библиотеке в отделе для незрячих. Его хобби — проведение экскурсий «вслепую».

Экскурсия проводится для одного человека — добровольцу завязывают глаза, и вместе со слепым поводырем он ходят по знаковым местам Севастополя. По пути Виктор рассказывает о достопримечательностях, обращая внимание экскурсанта на информацию от всех каналов восприятия: на запахи, тепло, шум.

Надев на глаза плотную повязку и взяв в руки белую трость, действительно ощущаешь себя в другом мире, который сначала даже пугает, призналась корреспонденту Федерального агентства новостей экскурсантка Мария, которая рискнула вслепую пройти по Севастополю вместе с Виктором.

«Ощущение мира, после того, как вы завязываете глаза, очень сильно меняется, — рассказывает о проекте Виктор. — Ведь 80% информации мы получаем посредством зрения, а остальные органы чувств у нас почти не задействованы».

Виктор и Мария гуляют по центру Севастополя, посещают исторические места города. По совету поводыря, Мария пытается наощупь определить названия городов-героев, увековеченных в севастопольском мемориале. Экскурсия, которая длилась около часа, охватила основные достопримечательности центра города, а под конец Виктор и Мария заглянули на пристать и остановились на берегу Черного моря.

«Море ощущается не только тростью, его слышно, и запах изменился», — отмечает экскурсовод.

Виктор и Мария руками ощупывают знаменитых львов, которые защищают Севастополь с моря.

«Очень необычно, звуки, совсем другие чувства, непередаваемые эмоции! Ощущаешь мир по-другому», — делится впечатлениями от экскурсии Мария.