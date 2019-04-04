Зачем НАТО усиливает ядерный компонент в учениях

Россия должна быть готова к сценарию глобальной ядерной войны с НАТО, такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Ядерный компонент

Страны Североатлантического альянса усиливают ядерный компонент в военных учениях, в которых стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов совершают полеты в чувствительных для Российской Федерации районах. Об этом заявил журналистам заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы видим, что в последнее время и страны НАТО усиливают ядерный компонент в учениях, проводимых как Альянсом в целом, так и отдельными его странами. В частности, к натовским учениям присоединяются стратегические бомбардировщики США. Они совершают полеты в зонах, крайне чувствительных для интересов безопасности РФ. Буквально несколько дней назад B-52 барражировали над Балтийским морем», — заявил Грушко.

Запад в агонии

По словам Андрея Иванова, сегодня в мире разворачивается конфронтация Запада с Россией, причем не Москва нагнетает градус противостояния. Эксперт напомнил, что в НАТО хотят увеличить количество своих кораблей в Черном море, чтобы не допустить движения российских судов вокруг Крыма.

«Вы только вдумайтесь в это! НАТО решила посягнуть на территориальную целостность Российской Федерации. Через день было заявлено, что НАТО имеет право нанести по России ядерный удар, а генсек Альянса сравнил Иосифа Сталина с террористической группировкой ИГИЛ1 (запрещена в России. — Прим. ФАН). И сейчас МИД России заявил, что увеличилось количество учений с ядерной компонентой. И заметьте, все сообщения проходят как обыденные. Чиновники НАТО делают не просто воинственные заявления, а чуть ли не объявляют нам войну, при этом как-то буднично», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог отметил, что есть повод задуматься, стоит ли Москве продолжать быть толерантной к тем, кто открыто угрожает российской безопасности. Эксперт подчеркнул, что в мире обостряется борьба, грядет новый передел мира. На Западе понимают, что время вышло, глобальная гегемония уходит. Он довел себя до состояния, когда Китай скупил половину Европы, половину Африки, Азии и Ближнего Востока. Европу заполонили мигранты с другой культурой, а демографические проблемы стоят крайне остро.

«И вот теперь, будто в агонии, Запад готов развязать ядерную войну? Но мы должны понимать, что, как говорил наш философ Александр Зиновьев, Запад, если почувствует опасность, не остановится ни перед чем. И доказательств этому тезису в истории не счесть. Если горячие головы в Европе и США решат, что конец, то не остановятся даже перед уничтожением человечества. Мы должны быть готовы и к такому сценарию. Хотя это крайне трагичный вывод», — заключил Андрей Иванов.

Ранее в Госдуме пообещали «оставить НАТО без зубов» в случае провокаций в Керченском проливе.

1 Организация запрещена на территории РФ.