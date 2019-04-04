Исполнитель роли Кузьмича в «Особенностях национальной охоты» скорбит об уходе Булдакова

Москва, 4 апреля. Коллеги по культовому фильму «Особенности национальной охоты» скорбят об уходе генерала Иволгина.

Актер Виктор Бычков, исполнивший роль егеря Кузьмича, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, каким ему запомнился Алексей Булдаков.

«Я его запомнил человеком хорошим, добрым, душой компании, щедрым. Мы были знакомы с 1984 года, а в кино он пришел в 1982-м и все эти годы я имел удовольствие наблюдать, как он работает, растет», — рассказал он.

По словам Бычкова, в работах последних лет их персонажи часто пересекались.

«Не всегда удавалось встретиться на съемочной площадке, но во многих картинах снимались вместе. Прекрасный профессионал» — добавил актер.

Как сообщалось ранее, Алексей Булдаков скончался 3 апреля в Монголии. Сегодня его тело доставили в Москву. Церемония прощания с Булдаковым пройдет 6 или 8 апреля в московском Доме кино. По предварительным данным, похоронить артиста собираются на Троекуровском кладбище.

Сам Булдаков говорил, что его жизнь изменила именно роль генерала Иволгина. Его знаменитую фразу «Ну, вы, блин, даете!» можно без преувеличения назвать даже девизом 90-х.

Лариса Долина, с которой Булдаков снялся в популярном ролике «Погода в доме», призналась, что не может поверить в смерть артиста. Она выразила искренние соболезнования близким актера. По ее словам,Булдаков был для нее не просто коллегой, но настоящим другом.