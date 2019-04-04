В Госдуме напомнили Столтенбергу, кто победил Гитлера и ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил Иосифа Сталина в один ряд с Адольфом Гитлером и «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ и многих других странах), назвав их «врагами свободы», которых нельзя победить словами. В Госдуме резко отреагировали на это заявление.

«У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ1 нельзя было бы победить диалогом», — сказал Столтенберг.

Комментируя эти слова генсека НАТО в студии программы «Время покажет» на Первом канале, депутат Госдумы Алексей Журавлев напомнил, что другой «деятель» с трибуны ООН ставил в один ряд Россию, ИГ и лихорадку Эбола.

«А Гитлера и ИГ победили как раз-таки мы, а не НАТО победила. Вот в чем дело!» — заметил парламентарий.

Алексей Журавлев напомнил также, что НАТО развязала десятки вторжений и войн, в ходе которых погибли тысячи мирных жителей.

«И не надо думать, что НАТО придет и принесет мир», — обратился депутат к гостям студии с Украины.

Ранее на сравнение Сталина с Гитлером и «Исламским государством» отреагировал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он сказал, что на родине Столтенберга, «в Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда».

1 Организация запрещена на территории РФ.