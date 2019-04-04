Путин назвал преемственность истории основой развития

Москва, 4 апреля. Неразрывность и преемственность истории является основой для движения вперед. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии акции «Вахта памяти».

«Неразрывность, преемственность истории — это основа для движения вперед, ценности, которые консолидируют и объединяют наше общество, и мы должны сделать все, чтобы сегодняшние все наши граждане гордились тем, что они наследники победителей», — отметил он.

Глава государства отметил, что на открытии «Вахты памяти» присутствуют 250 поисковых отрядов из 80 регионов России. Именно они, по словам президента, открывают ранее неизвестные события и факты российской ратной истории, а также возвращают стране имена погибших героев.

«Вахта памяти» является всероссийской акцией по увековечиванию памяти погибших солдат. В рамках акции производятся поисковые работы, благоустройство воинских захоронений и организация митингов, приуроченных к годовщине Великой Отечественной войны.