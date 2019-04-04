Названы главные причины отрыва тромба

Москва, 4 апреля. Большой тромб может оторваться и перемещаться с током крови по сосудам, это может привести к летальному исходу. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова профессора Симона Мацкеплишвили.

По его словам, если тромб закупорил сосуд в легочной артерии, то смерть наступает за считанные секунды. Также тромб может стать фактором, спровоцировавшим серьезный инсульт. Мацкеплишвили подчеркнул, что чаще всего тромбы не отрываются, а растут, становясь причиной инфаркта миокарда.

Профессор заявил, что малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем и курение являются основными причинами образования тромбов, пишут «Аргументы и факты». По словам Мацкеплишвили, важно заставлять себя пить воду, так как чувство жажды появляется только при первых признаках обезвоживания организма.

Напомним, американские ученые выяснили, что люди, которые регулярно проводят значительное количество времени у телевизора, страдают от тромбоза в 1,7 раза чаще те, кто дозирует просмотр телевизионных передач.