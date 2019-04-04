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Путин и Лоуренсу подпишут соглашение о сотрудничестве РФ и Анголы

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Путин и Лоуренсу подпишут соглашение о сотрудничестве РФ и Анголы

Москва, 4 апреля. Президенты России и Анголы Владимир Путин и Жоау Лоуренсу по итогам переговоров в Кремле примут совместное коммюнике. Документ определит направления двустороннего сотрудничества стран.

«По итогам переговоров лидеры примут совместное коммюнике… Планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений», — говорится в материалах, подготовленных к встрече Путина и Лоуренсу.  

Отмечается также, что Россия и Ангола продолжают согласование проектов соглашений о сотрудничестве в судоходстве, использовании атомной энергии и взаимной защите секретной информации.  

Не исключено, что в скором времени Москва и Луанда подпишут и договор об упрощенном порядке захода кораблей ВМФ РФ в порты Анголы. Напомним также, что в преддверии визита Жоау Лоуренсу в Москву стало известно, что лидер Анголы вручит президенту России Владимиру Путину орден за заслуги перед республикой. 

Путин и Лоуренсу подпишут соглашение о сотрудничестве РФ и Анголы

Автор: Федор Веснин
Источник: РИА Новости
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