Путин и Лоуренсу подпишут соглашение о сотрудничестве РФ и Анголы

Москва, 4 апреля. Президенты России и Анголы Владимир Путин и Жоау Лоуренсу по итогам переговоров в Кремле примут совместное коммюнике. Документ определит направления двустороннего сотрудничества стран.

«По итогам переговоров лидеры примут совместное коммюнике… Планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений», — говорится в материалах, подготовленных к встрече Путина и Лоуренсу.

Отмечается также, что Россия и Ангола продолжают согласование проектов соглашений о сотрудничестве в судоходстве, использовании атомной энергии и взаимной защите секретной информации.

Не исключено, что в скором времени Москва и Луанда подпишут и договор об упрощенном порядке захода кораблей ВМФ РФ в порты Анголы. Напомним также, что в преддверии визита Жоау Лоуренсу в Москву стало известно, что лидер Анголы вручит президенту России Владимиру Путину орден за заслуги перед республикой.