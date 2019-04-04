Москва, 4 апреля. Защита обжаловала в кассационной инстанции арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

В начале марта Мосгорсуд признал законным арест Дельпаля. Как пишет РИА Новости, суд на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей, и еще пять человек. Защита руководителя Baring Vostok Дельпаля обжаловала арест в Москве.

Калви является основателем компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ. Его задержали на прошлой неделе сотрудники СКР. По данным следствия, бизнесмен знал о задолженности у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» по кредитам перед банком в размере 2,5 миллиарда рублей, однако продал акции банку «Восточный экспресс». Также по делу о мошенничестве СКР задержал еще пятерых сообщников Калви, в том числе директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина и партнера Филиппа Дельпаля.

Басманный суд в Москве арестовал 16 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok на два месяца. Калви предъявлены официальные обвинения в мошенничестве по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что следственные действия в отношении Калви не скажутся на инвестиционном климате в РФ, так как Россия была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата.