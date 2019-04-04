Сирия ожидает исполнения Турцией соглашения по Идлибу

Дамаск, 4 апреля. Власти Сирии ожидают от Турции исполнения соглашения по освобождению Идлиба от террористов. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, уточнив, что у терпения есть границы.

На пресс-конференции с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой Муаллем подчеркнул, что Турция — та страна, что помедлила в выполнении достигнутой в Сочи договоренности по сирийскому Идлибу.

Он отметил, что Дамаск в настоящее время получает информацию от российской стороны о сложной ситуации, сложившейся в провинции. Однако Анкара, указал министр, все же настроена на выполнение договора.

«Мы, честно говоря, продолжаем ждать выполнения договоренности в Сочи, но также у терпения есть границы, необходимо освободить эту территорию», — подчеркнул Муаллем.

Напомним, по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба, где до сих пор действуют боевики незаконных бандформирований. Зону решили провести вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками.

Очередную трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса президенты России, Ирана и Турции провели 14 февраля в Сочи. Российский лидер в ходе саммита заявил, что мириться с действиями террористов в провинции Идлиб нельзя и необходимо предпринять меры для ликвидации этого террористического очага, пишет «Газета.ru».

Президент РФ заявил, что Москва ожидает более активных действий от ООН и других международных организаций по оказанию помощи народу Сирии.