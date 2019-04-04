В Раде заявили, что ПЦУ заставили молиться за победу Порошенко

Киев, 4 апреля. Представителям неканонической «Православной церкви Украины» поручили молиться за победу Петра Порошенко на президентских выборах, заявила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид в эфире телеканала «Эспрессо».

Депутат сообщила, что представители администрации Порошенко звонят по церквям и рассказывают, как правильно нужно молиться, чтобы на выборах победил действующий президент. Сыроид раскритиковала полученное ПЦУ указание молиться за Порошенко.

«Команда действующего президента делает все, чтобы потерять даже то, что есть, потому что они используют язык ненависти», — сказала заместитель председателя Рады.

По ее словам, администрация президента также оказывает давление на воинские части, поскольку там «много военных проголосовало» за Владимира Зеленского.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным ЦИК, набрать необходимое для победы в первом туре количество голосов никто из кандидатов не смог, поэтому был объявлен второй тур. После обработки 100% избирательных протоколов ЦИК объявила, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%. Таким образом, во втором туре примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур запланирован на 21 апреля.