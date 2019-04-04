В Совфеде отреагировали на предложение эстонского политика отменить санкции против РФ

В Совете Федерации сочли позитивным сдвигом инициативу экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара по отмене антироссийских санкций. Политик предложил нынешнему президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену рестрикций с лидером РФ Владимиром Путиным.

Сависаар опубликовал соответствующее заявление на своей странице в Facebook.

Примечательно, что политик выступил с заявлением после того, как управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на минувшей неделе сообщило об уничтожении 72 тонн прибалтийской рыбы.

«Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить», — написал он.

Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля на открытие после реставрации исторического здания посольства Эстонии. Отмечается, что Таллин направил российской стороне запрос на проведение встречи двух президентов на высшем уровне.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что все чаще подобные заявления стали появляться со стороны европейских стран, которые не могут понять смысл антироссийских санкций. Сенатор указал на сильную зависимость политики стран Прибалтики от курса США в отношении России, что ставит под сомнение предложение экс-мэра Таллина.

«Санкции, кроме убытков, ничего не приносят. При всем уважении к суверенному Эстонскому государству, к сожалению, позиция Таллина вряд ли сильно изменится, страна не сможет противостоять США. Американцы и их союзники активно используют Прибалтийские государства, в частности, Эстонию, для продвижения русофобских заявлений и призывов. А если младшие партнеры вдруг осмелятся и будут иметь какую-то самостоятельную точку зрения, их даже слушать никто не будет», — объяснил Джабаров.

По мнению собеседника ФАН, решение об ослаблении санкционного гнета будет приниматься не в Эстонии, а в странах — лидерах блока НАТО и Евросоюза под жестким контролем Соединенных Штатов.

«Конечно, хорошо, если тема отмены санкций будет обсуждаться, но думаю, что решение будет приниматься не в Эстонии, а в ведущих странах ЕС и НАТО. Тем не менее это позитивный сдвиг, поскольку, вспоминая слова Михаила Горбачева, процесс пошел — будем надеяться, что [Таллин пойдет до конца] и подобные заявления будут иметь необратимый характер», — рассказал он.

Москва готова пойти навстречу тем странам, которые действительно заинтересованы в отмене санкций и укреплении диалога с РФ, добавил сенатор.

«Сейчас раздаются голоса некоторых экспертов о том, что, может, все-таки стоит проводить дифференциацию между странами, которые придерживаются русофобской политики, и теми, кто выступает против санкций. Имеет смысл посмотреть на двусторонние отношения с государством, которое предлагает отменить антироссийские ограничения, чтобы в чем-то пойти им навстречу», — подытожил Владимир Джабаров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал ФАН заявление американского политика об ущербе антироссийских санкций для США. По его словам, Российская Федерация уже давно научилась обходить ограничения Запада без вреда для собственного политического и экономического курса.