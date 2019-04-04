В Совете Европы надеются, что Россия останется в «семье» после июня 2019 года

Страсбург, 4 апреля. В Совете Европы надеются, что Россия останется в СЕ после июня 2019 года. Заявление об этом сделал генсек совета Турбьерн Ягланд.

«И последнее, я надеюсь, что, может быть, мы проследим, что «семья останется вместе», то есть что сможем так называемый «российский вопрос» решить, чтобы Россия осталась с нами и после июня» — сказал он, выступая перед парламентариями в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

Это, по его словам, позволит сохранить «паневропейское правовое пространство и не создавать новых разделительных линий в Европе».

Как сообщал ранее «Царьград», после 2014 года российскую делегацию лишили права голоса из-за позиций по Крыму (полуостров вошел в состав РФ по итогам всеобщего референдума. — Прим. ФАН). РФ после этого прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года власти РФ приняли решение заморозить часть выплат в бюджет СЕ, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.

Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, комитет министров (уставной орган совета) может поднять вопрос о ее исключении. Для РФ этот срок наступает в конце июня 2019 года.

По мнению политолога Леонида Крутакова, выход России из СЕ «будет больше крахом для Европы, чем для России». Он объяснил, что организация мгновенно потеряет в статусе.

Как сообщал ранее Infox, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Совет Европы «уверенно движется в тупик». Политик предупредил, что если подобная антироссийская линия будет продолжена, то совет может остаться без России. В этом случае, по его словам, Совет Европы превратится в Совет части Европы.