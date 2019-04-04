Рендеры неизвестного смартфона Motorola с квадрокамерой появились в Сети

Нью-Йорк, 4 апреля. Рендеры и видеоролик неизвестного смартфона Motorola с квадрокамерой появились в Сети, их опубликовал инсайдер Onleaks. Отличительной чертой гаджета является нестандартная камера сразу с четырьмя модулями.

По его сведениям, Motorola с квадрокамерой получит 6,2-дюймовый экран со встроенным дактилоскопическим сканером, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 миллиметра для наушников. Габариты смартфона, по неофициальной информации составят 158,7 х 75 х 8,8 миллиметра.

Однако о цене и дате выхода устройства пока ничего неизвестно.

Ранее инсайдер портала Slashleaks рассекретил некоторые параметры и логотип новой «раскладушки» Motorola Razr. Девайс, как сообщают эксперты, может получить сгибающийся экран. По данным ресурса, смартфон, вероятно, будет относиться к бюджетному сегменту, поскольку гаджет построят на платформе Qualcomm Snapdragon 710.

Кроме того, в Сети появились первые рендеры iPhone XI, который американская компания Apple планирует презентовать в 2019 году наряду с другими двумя моделями. По предварительным данным, в верхней части экрана появится вырез. Кроме того, в смартфоне будет установлена двойная камера, расположенная горизонтально.

Официальная презентация нового iPhone запланирована на сентябрь. Данных о характеристиках и цене смартфона пока нет.