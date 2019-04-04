В ЦИК Украины предложили Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе

Киев, 4 апреля. Центральная избирательная комиссия Украины предложила кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить предвыборные дебаты, которые должны состояться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Украины Евгений Радченко.

«Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые определяются как форма предвыборной агитации», — пояснил замглавы ЦИК Украины.

Радченко также добавил, что согласно закону о выборах президента Украины, дебаты должны проходить только в студии государственного телевидения и могут транслироваться по всем телеканалам. По его словам, дебаты на стадионе «Олимпийский» являются формой агитации, которая должна оплачиваться из избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. По данным ЦИК Украины, лидером первого тура стал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей. Действующий глава государства Петра Порошенко занял второе место с результатом 15,95% голосов. Второй тур голосования состоится 21 апреля.

1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты кандидатов. Позднее Зеленский опубликовал в Сети видео, в котором заявил, что он готов провести дебаты с Порошенко, однако они должны проходить на стадионе «Олимпийский» в Киеве, который вмещает порядка 70 тысяч зрителей. Позднее действующий президент Украины записал видеообращение, в котором принял предложение Зеленского.