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Apple представила новые беспроводные наушники Powerbeats Pro

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Apple представила новые беспроводные наушники Powerbeats Pro

Вашингтон, 4 апреля. Американская компания Apple представила новую модель беспроводных наушников Beats Powerbeats Pro, работающих на чипе H1.

Новинка имеет несколько необычную по сравнению с AirPods форму благодаря регулируемому креплению, которое позволяет наушнику держаться на ушной раковине. Кроме того, Powerbeats Pro крупнее AirPods.

Apple представила новые беспроводные наушники Powerbeats Pro

Зато новое устройство легче, имеет защиту от влаги и пота, а также дольше работает — до 9 часов на одном заряде. В связи с этим новые наушники позиционируются в первую очередь как товар для спортсменов.

«Мы выслушали настоящих атлетов и поняли, что ничего не играет такую роль, как звук. Powerbeats Pro обеспечивать мощный, сбалансированный звук с динамическим диапазоном и шумоизоляцией», — говорится на сайте Beats Powerbeats.

Напомним, что наушники  AirPods официально поступили в продажу с 20 декабря 2016 года и сразу стали бестселлером. По словам главного дизайнера компании Apple Джонни Айва, преимуществом AirPods является внимание разработчиков к деталям. При создании наушников в Apple особое внимание уделили мелочам, продумав их дизайн до малейших деталей. Это касается оптимизации силы магнита, их расположения в специальном футляре и других особенностей, важных при ежедневном использовании.

Автор: Антон Соколов
Источник: Beats Powerbeats
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