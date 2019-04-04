Apple представила новые беспроводные наушники Powerbeats Pro

Вашингтон, 4 апреля. Американская компания Apple представила новую модель беспроводных наушников Beats Powerbeats Pro, работающих на чипе H1.

Новинка имеет несколько необычную по сравнению с AirPods форму благодаря регулируемому креплению, которое позволяет наушнику держаться на ушной раковине. Кроме того, Powerbeats Pro крупнее AirPods.

Зато новое устройство легче, имеет защиту от влаги и пота, а также дольше работает — до 9 часов на одном заряде. В связи с этим новые наушники позиционируются в первую очередь как товар для спортсменов.

«Мы выслушали настоящих атлетов и поняли, что ничего не играет такую роль, как звук. Powerbeats Pro обеспечивать мощный, сбалансированный звук с динамическим диапазоном и шумоизоляцией», — говорится на сайте Beats Powerbeats.

Напомним, что наушники AirPods официально поступили в продажу с 20 декабря 2016 года и сразу стали бестселлером. По словам главного дизайнера компании Apple Джонни Айва, преимуществом AirPods является внимание разработчиков к деталям. При создании наушников в Apple особое внимание уделили мелочам, продумав их дизайн до малейших деталей. Это касается оптимизации силы магнита, их расположения в специальном футляре и других особенностей, важных при ежедневном использовании.