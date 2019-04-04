Названа дата прощания с Булдаковым

Москва, 4 апреля. Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым пройдет 8 апреля в московском Доме кино. Об этом сообщил представитель Гильдии актеров кино РФ.

Планируется, что похороны актера состоятся в 11.00 по московскому времени на Троекуровском кладбище.

Алексей Булдаков ушел из жизни в возрасте 68 лет из-за оторвавшегося тромба во время отдыха в Монголии. Тело актера доставили в Москву 4 апреля.

Коллеги Алексея Булдакова болезненно восприняли весть о его смерти. Певица Лариса Долина до сих пор не может поверить в смерть своего близкого «замечательного, талантливого, энергичного и смешного» друга. Продюсер артиста Татьяна Маршова ранее подчеркивала, что актер испытывал проблемы со здоровьем, его мучили головные боли из-за повышенного давления.

Ранее Федеральное агентство новостей представило топ-15 самых ярких цитат Булдакова в образе генерала Иволгина.

Напомним, последний фильм с актером Алексеем Булдаковым, который скончался накануне в возрасте 68 лет, представят зрителям в конце 2019 года. Продюсер кинокартины Анна Крутова рассказала, что фильм называется «Дикие предки», его предпремьерный показ состоится в мае на фестивале «От всей души» в городе Ульяновск. Крутова подчеркнула, что Булдаков — «чудесный человек», а во время съемок «был бодрым, сильным». Известно, что Булдаков за несколько дней до смерти участвовал в «Байкальской рыбалке» на берегу озера в Бурятии.