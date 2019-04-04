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Названо имя нового официального представителя Госдепа США

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Названо имя нового официального представителя Госдепа США

Вашингтон, 4 апреля. Эксперт телевизионного канала Fox News Морган Ортагус назначена официальным представителем государственного департамента Штатов. Об этом сообщается в заявлении руководителя Госдепа Майка Помпео.

Он поприветствовал Ортагус в качестве нового официального представителя ведомства, сообщает «Взгляд».

«Всю свою карьеру она работала в сфере финансовых услуг, консалтинга и дипломатии. Она является действующим офицером ВМС США», — говорится в заявлении Помпео.

Кроме того, он напомнил, что Ортагус работала в финансовом ведомстве страны в качестве аналитика по разведке, пишет «Свободная пресса».

В конце прошлого месяца американский президент Дональд Трамп поблагодарил официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт за «службу Америке в госдепартаменте».

Ранее эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о причинах увольнения Науэрт из Госдепа США.

Автор: Сергей Петров
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