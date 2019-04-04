Научным сотрудникам в России повысят зарплату

Москва, 4 апреля. Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, еще более шести миллиардов выделят на проведение мероприятий в рамках Национальной технологической инициативы. Средства пойдут, в том числе на реализацию дорожных карт, проведение технологических конкурсов, а также поддержку инфраструктурных центров. В кабинете министров уточнили, что еще 3,7 миллиарда рассчитаны на завершение строительства и реконструкции 19 образовательных и научных организаций.

Как пишет РИА Новости, председатель правительства добавил, что среди важных объектов, которые получат финансирование, здание книгохранилища библиотеки Российской академии наук, а также ряд памятников архитектуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что зарплаты ученых должны зависеть от результатов их научной деятельности, а не от регионов, где они проживают, и места работы. Глава государства отметил, что исследователи, чья деятельность приносит результат, должны получать одинаковые доходы в любом населенном пункте и регионе страны.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет от российских ученых настоящего прорыва, и призвал исследователей использовать технологический прогресс для повышения благополучия людей и освоения территорий России.

Также стало известно, каких специалистов ждет рост зарплаты в 2019 году. По словам руководителя проекта российской компании HeadHunter «Банк данных заработных плат» Натальи Даниной, спрос на рабочие специальности на российском рынке существенно увеличился в 2018 году. Число таких вакансий возросло на 205% по сравнению с 2017 годом. В предстоящие 12 месяцев такая тенденция, как предположила Данина, сохранится.

Также востребованы на российском рынке труда водители, курьеры, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам в сфере b2b.