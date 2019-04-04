Москва, 4 апреля. Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию в конце марта, сообщили в пресс-службе фонда.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой источник, Дворкович вернулся в Москву 30 марта.

«Уже с понедельника проводит рабочие встречи и совещания», — сказал собеседник агентства.

Согласно анонсу «Сколково», международная акция «Тотальный диктант» пройдет в Инновационном центре «Сколково» на следующей неделе. Диктором на площадке будет сопредседатель фонда.

Ранее в СМИ появились сообщения, что задержанный бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов приехал в РФ на день рождения к Дворковичу. Позже стало известно, что Дворкович праздновал свой день рождения за пределами родной страны.