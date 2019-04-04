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Представитель Норкина рассказал, как гости «Места встречи» довели ведущего

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Представитель Норкина рассказал, как гости «Места встречи» довели ведущего

Москва, 4 апреля. Концертный директор телеведущего Андрея Норкина объяснил, что уход журналиста из студии НТВ во время программы «Место встречи» был связан с переутомлением. Вячеслав Калашников отметил, что Норкина довели гости программы, ведь ведущему постоянно приходится «опровергать чушь, не реагируя на агрессию».

«Просто переутомление, большая нагрузка, нервы. Общение с определенными индивидуумами в студии, когда в очередной сотый раз нужно опровергать их злобную, откровенную чушь, не реагировать на агрессию», — сказал представитель Норкина.

Ранее, напомним, в комментарии для Федерального агентства новостей супруга Андрея Норкина сообщила, что он находится под наблюдением врачей.

Телеведущий покинул студию программы «Место встречи» 2 апреля прямо во время эфира. Этому предшествовала обсуждение событий на Украине. Таинственное исчезновение ведущего взволновало поклонников программы, потребовавших вернуть журналиста в эфир.

В пресс-службе НТВ заявили, что Норкин находится на больничном, его будет временно заменять журналист Иван Трушкин. Напомним также, что в марте Норкин во время обсуждения ситуации на Украине выгнал из студии буйного киевского политолога Павла Жовниренко.

Представитель Норкина рассказал, как гости «Места встречи» довели ведущего

Автор: Федор Веснин
Источник: РБК
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