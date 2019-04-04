В РПЦ поддержали призыв УПЦ к стамбульскому патриарху отозвать «томос»

УПЦ самостоятельно приняла решение обратиться к константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом отозвать «томос» «ПЦУ». Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Обращение УПЦ к Варфоломею содержит 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что «насилие, захваты храмов и другие противоправные действия не приведут к церковному единству на Украине. Это ошибочный путь и нужно иметь мужество признать эту ошибку». В УПЦ считают, что «кампания по дискредитации Украинской православной церкви является стратегической ошибкой власти в сфере внутренней политики и стабильности в государстве».

«Могу напомнить, что УПЦ — церковь с правами самоуправления. Она имеет право самостоятельно принимать решения и комментировать ту или иную ситуацию, чем активно и занимается», — заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Таким образом официальный представитель УПЦ ответил на вопрос корреспондента ФАН, было ли согласовано с РПЦ обращение к главе Фанара Варфоломею.

«Со своей стороны РПЦ позицию УПЦ, возглавляемую владыкой Онуфрием, всегда поддерживает и разделяет. Цель УПЦ в данном случае — продемонстрировать Фанару, что его вмешательство в религиозную ситуацию на Украине, в жизнь православной церкви не привело к преодолению раскола. Наоборот, положение верующих канонической Украинской православной церкви серьезно ухудшилось в связи с тем, что Фанар своим волюнтаристским решением объявил о «легализации» раскольников «Киевского патриархата», — пояснил Кипшидзе.

По его словам, сложно судить, будет ли какая-то реакция главы Фанара на обращение УПЦ.

«Можно лишь констатировать, что политика стамбульского патриарха не только не разумна, но и не поддержана ни одной из канонических поместных православных церквей мира. Мне неизвестно ни одной церкви, которая безоговорочно поддержала бы позицию Варфоломея по предоставлению «автокефалии» «ПЦУ», — отметил собеседник ФАН.

Помимо откровенного осуждения этого решения со стороны, например, Сербской православной церкви, от представителей церквей звучали опасения, вопрошания и призывы устроить всеправославное обсуждение этого вопроса, напомнил Кипшидзе.

«При этом Фанар отказывается от обсуждения в любом формате, демонстрируя полную неспособность слышать и учитывать позицию всех канонических церквей», — подытожил представитель РПЦ.

5 января 2019 года в Георгиевском соборе на Фанаре в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал свидетельство об «автокефалии» «ПЦУ». Ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольского патриархата, этого решения не признала.