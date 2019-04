Пусть кричат «уродина»: Роман Носиков о Германии в гробу и послании Rammstein русским

Видеоклип «Deutschland», выпущенный немецкой группой Rammstein после восьмилетнего перерыва в творчестве, произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Бывшая глава Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох возмутилась тем, что «группа пересекла черту». Легкомысленно и отвратительно то, как Rammstein использует страдания и гибель миллионов в целях развлечения, заявила Шарлотта.

Германский чиновник Феликс Кляйн, отвечающий за борьбу с антисемитизмом, добавил, что группа перешла красную черту. Ну, а представитель министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон потребовал немедленно удалить этот клип из соцсети.

Но я хотел бы поговорить немного об этой предсказуемой реакции.

Дело не только в том, что этот клип невероятно политизирован и глумится над «новыми евроценностями»: толерантностью, гендеробесием, политикой открытых дверей и десуверенизацией Европы в пользу США. И не в том, что впереди — выборы в Европарламент, которые носители этих «евроценностей» заранее оплакивают, проклиная скопом нацистов, коммунистов и «русское вмешательство».

Дело в культурном контексте. Он таков, что Германии и немцам пытаются продать исчезновение с планеты Земля в качестве достижения и морального долга.

Новая героиня передовой борьбы за гуманизм, немецкая учительница Верена Бруншвейгер, написала целый манифест под названием «Свободные от детей, а не бездетные». В нем педагог называет матерей «существами, приносящими вред миру», потому что матери рожают детей, а дети, только представьте, — выделяют углекислый газ.

Профессор права, член СПД Уте Саксофски тем временем рассуждает на тему порочного генофонда немцев, несущего в себе тиранию. Нет ничего плохого, если бы немцы вымерли, уступив место природе или другим народам, рассуждает профессор. Ее антифашизм настолько принципиален, что доходит до проповеди генетической неполноценности целого народа, ну и до призыва к автогеноциду, конечно.

Этот типаж проиллюстрирован в клипе Rammstein образом тирании гей-парада, установленной в Германии сразу после тирании американцев, — а та началась немедленно вслед за тиранией нацистов, позором Первой Мировой, веками войн, инквизиции и племенного варварства…

Проще говоря, в видео немецкой группы гей-парад прямо приравнивается к американцам с нацистами и выставляется мучителем Германии. И этого, конечно, группе не простят.

Не простят ей и слов, которые пропевает Тилль Линдеманн:

(Deutschland)

Mein Herz in Flammen

Will dich lieben und verdammen

(Deutschland)

Dein Atem kalt

So jung und doch so alt

(Deutschland)

Deine Liebe

Ist Fluch und Segen

(Deutschland)

Meine Liebe kann ich dir nicht geben

(Deutschland)

Примерный перевод: «Германия! Мое сердце пылает проклятием любви к тебе, ледяная юная старуха. Любовь к тебе — дар дьявола, с которым я не расстанусь».

И знаете, мне это кое-что напоминает. Видел я уже и то, и это. Я сейчас немного освежу вашу память.

«Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Самим русским стало бы легче… Я русский, но я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна, ей осталось жить три, максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побежкой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят».

Это высказывание российского журналиста и литератора Валерия Панюшкина в журнале GQ в февральском номере 2005 года.

Но у всего есть вторая сторона. И, как у Уте есть Тилль, так и у нас был ответ Панюшкину. Вот он:

Черные фары у соседних ворот,

Лютики, наручники, порванный рот.

Сколько раз, покатившись, моя голова

С переполненной плахи летела сюда, где…

Родина!

Еду я на родину!

Пусть кричат «уродина».

А она нам нравится,

Спящая красавица,

К сволочи доверчива…

Сколько раз, читая и слушая грязь о моем народе и стране от очередной сволочи, я внутренне пропевал этот припев. Это был ответ. Это был выход. Это была специальная молитва для черных дней и часов. И за это я буду всегда благодарен Юрию Юлиановичу.

Ровно это и сделал для немцев Тилль Линдеманн с Rammstein. Он дал им ответ. И молитву для темных времен тирании гей-парада над растленной тиранами Германией. Ее чрево осквернено, она не в состоянии давать жизнь людям, не может дать своим детям человечность — и поэтому рожает собак…

Вот в чем натянутый нерв немецкого общества. Немец затравлен. Лишен человеческого достоинства, полноценности, смысла. Низведен до уровня собаки. Он лишен себя самого.

Знакомо? Узнаете эту боль, не так ли?

Германия находится в смысловом кризисе. Она не знает, зачем она существует. В точности как еще совсем недавно не знала этого Россия.

В конце клипа Германию в хрустальном саркофаге отправляют в космос. Но, как мне кажется, это не символ смерти. Мы же из сказок отлично знаем, зачем нужен хрустальный гроб. В нем отыщется прекрасная принцесса — поцелуй дарует ей новую жизнь, полную любви, а значит и смысла.

Это не просто молитва. Это молитва о помощи.

И я не вижу никого, кто мог бы услышать и принять этот призыв, кроме России. Которая так хорошо понимает нынешнее положение Германии и ее муки. Которая может ей сопереживать, потому что пережила то же самое.