ДТП в Домодедово унесло жизни 6 человек. События дня. ФАН-ТВ

ДТП в Домодедово Шесть человек погибли в страшном ДТП в подмосковном Домодедово. Оно произошло на трассе М4 «Дон», когда микроавтобус Mercedes, ехавший из Тулы в Москву, протаранил грузовик Scania на обочине. После столкновения фура загорелась, но огонь вскоре потушили сотрудники ДПС и проезжавшие мимо водители, при этом движение в районе не перекрывалось. Причина аварии пока не установлена, но по некоторым сведениям, шофер Mercedes’а уснул за рулем. Известно, что пострадали еще восемь человек, в том числе 8-летняя девочка, она госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте ЧП работает оперативная группа и выясняет все детали инцидента.

Нетаньяху в Москве А Москва принимает сегодня важных гостей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в столицу, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. И, судя по всему, ключевой темой переговоров станут последние события в Сирии, очевидно, вопросов друг к другу накопилось много. В том числе на фоне обострения споров вокруг Голанских высот. Помимо этого, Израиль и Россия обсудят координацию войск в арабской республике. Кстати, визит в нашу страну для Нетаньяху стал уже вторым в этом году. В феврале стороны договорились о разработке ряда документов, которые, вполне возможно, будут подписаны уже сегодня.

Австралия против шок-контента Австралия тем временем борется с насилием в глобальной Сети. Парламент страны принял закон о борьбе с опасным контентом. Документ требует от медиа-компаний в срочном порядке удалять материал, содержащий жестокие сцены насилия. В ином случае это обернется санкциями не только для пользователей, но и руководителей, при нарушениях им грозит заключение до 3 лет и штраф до 10% годового оборота компании. Причиной для жестких мер стала трагичная история в Новой Зеландии, где 50 человек погибли после теракта в Крайстчерче. Его виновник Брентон Таррант публиковал «кровавую бойню» на популярных сайтах: Twitter, Youtube, Facebook и других. Страшные кадры увидели пользователи со всего мира, а соцсети резко усилили контроль за подобными публикациями.