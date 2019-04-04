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Подозреваемый в организации террористической ячейки в Крыму не признал вину

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Подозреваемый в организации террористической ячейки в Крыму не признал вину

Москва, 4 апреля. Подозреваемый в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена на территории РФ) не признал вину в военном суде Ростова-на-Дону.

Все обвинения в организации террористической деятельности Муслим Алиев опроверг, заявив, что «к насильственному захвату власти не готовился». По его словам, «обвинение направлено на удушение личности за его взгляды, убеждения и не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Напомним, уголовное дело в отношении Алиева было возбуждено по подозрению в организации террористической организации, цель которой заключалась в том, чтобы создать всемирный исламский халифат.

Ранее сообщалось, что женщина, подозреваемая в организации законспирированной ячейки террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ), задержана в Астраханской области. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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