ЦБ РФ сократит число сотрудников до 43,5 тысячи

Москва, 4 апреля. Число сотрудников Банка России планируют оптимизировать до 43,5 тысячи. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский.

Он отметил, что перед началом процесса оптимизации в ЦБ РФ были проведены анализ и оценка бизнес-процессов. Они показали, какие функции в финрегуляторе дублируются, и какие можно автоматизировать — перевести из бумажного в электронный вид. На основе этого в Центробанке пришли к выводу о возможной оптимизации численности персонала.

В интервью News.Ru Вестеровский рассказал, что еще пару лет назад в ЦБ РФ было около 100 тысяч сотрудников. Сейчас — чуть меньше 50 тысяч человек. После завершения трансформации численность сотрудников должна сократиться до 43,5 тысячи.

«В некоторые высокотехнологичные подразделения, например, в департамент информационной безопасности, департамент финансовых технологий, хабы по IT-разработке мы набираем новых специалистов», — сказал Руслан Вестеровский.

Ранее Центробанк сообщил, что через систему быстрых платежей (СБП) за первый месяц работы прошли 358,85 миллиона рублей. Система была запущена 28 февраля. К 28 марту сервисом воспользовались 46,8 тысячи клиентов.