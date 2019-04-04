Остеопат Мохов готовится к встрече с Малышевой и надеется, что «не дойдет до суда»

Москва, 4 апреля. Заслуженный врач России Дмитрий Мохов упрекнул телеведущую Елену Малышеву в распространении информации, которая порочит достоинство всех российских остеопатов. Он заявил, что готов обсудить с ней проблему подготовки специалистов в России.

Ранее ведущая программы «Жить здорово!» заявила, что «остеопатии не существует как специальности». Мохов был возмущен словами Малышевой и обвинил ее в непрофессионализме.

Сама Малышева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором указала, что ее коллеги стараются «очень осторожно» касаться проблемы остеопатии. Она напомнила, что программа постдипломной переподготовки остеопатов появилась лишь в конце прошлого года, а первый выпуск специалистов ожидается только в этом году.

По мнению Мохова, Малышева своими словами оскорбила медиков, которые отдали жизнь этому медицинскому направлению. Остеопат уже направил руководству Первого канала письмо, однако пока, по его словам, никакой реакции не последовало.

«Контакт с Малышевой был, мы разговаривали. Теперь готовим встречу, на которой, я надеюсь, будут найдены оптимальные пути решения этой коллизии. Диалог у нас начался, насколько он будет продуктивен, я пока не знаю. Но надеюсь, что все вопросы мы снимем, и дело не дойдет до суда», — сказал Мохов в интервью Nation News.

Он попросил, чтобы в программе было как можно больше объективной информации. Мохов отметил, что есть профессиональные специалисты, которые помогают пациентам.