Остеопат Мохов готовится к встрече с Малышевой и надеется, что «не дойдет до суда»
Москва, 4 апреля. Заслуженный врач России Дмитрий Мохов упрекнул телеведущую Елену Малышеву в распространении информации, которая порочит достоинство всех российских остеопатов. Он заявил, что готов обсудить с ней проблему подготовки специалистов в России.
Ранее ведущая программы «Жить здорово!» заявила, что «остеопатии не существует как специальности». Мохов был возмущен словами Малышевой и обвинил ее в непрофессионализме.
Сама Малышева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором указала, что ее коллеги стараются «очень осторожно» касаться проблемы остеопатии. Она напомнила, что программа постдипломной переподготовки остеопатов появилась лишь в конце прошлого года, а первый выпуск специалистов ожидается только в этом году.
По мнению Мохова, Малышева своими словами оскорбила медиков, которые отдали жизнь этому медицинскому направлению. Остеопат уже направил руководству Первого канала письмо, однако пока, по его словам, никакой реакции не последовало.
«Контакт с Малышевой был, мы разговаривали. Теперь готовим встречу, на которой, я надеюсь, будут найдены оптимальные пути решения этой коллизии. Диалог у нас начался, насколько он будет продуктивен, я пока не знаю. Но надеюсь, что все вопросы мы снимем, и дело не дойдет до суда», — сказал Мохов в интервью Nation News.
Он попросил, чтобы в программе было как можно больше объективной информации. Мохов отметил, что есть профессиональные специалисты, которые помогают пациентам.
«Итогом должна стать программа, в которой будет отображена объективная картина. Специальность действительно молодая, «подражателей» много, но это не умоляет заслуг профессиональных врачей», — добавил специалист.
«Не навреди!» - это главный принцип нашей профессии. Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников. Наше отношение к термину «остеопат» крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача. Теперь по поводу официального статуса этой проблемы в России. Официальное государственное медицинское образование предусматривает, во-первых, обучение в медицинском институте и получение диплома о высшем медицинском образовании, и во-вторых, обучение в ординатуре по соответствующей специальности и получение сертификата врача соответствующей специальности. И только потом самостоятельную работу по специальности в соответствии с сертификатом. Реальных профессиональных остеопатов в России крайне мало. Хочу специально подчеркнуть, что Программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило только 28 сентября 2018 года. В Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры. Первый выпуск врачей после ординатуры состоится только в этом году. Об этом нас уведомили в Северо-Западном медицинском университете имени Мечникова, где расположена первая кафедра. Я отдаю должное энтузиазму врачей, которые пытаются создать эту специальность. И отношусь к ним с большим уважением. Но мы обязаны предупреждать пациентов, что на данный момент, в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятилетий, со специальностью остеопата все только начинается. Отдельно хочу обратиться к энтузиастам остеопатии - нашим коллегам-докторам, я буду очень рада встретиться с вами и помочь вам во всём. Надеюсь, мы вместе будем действовать в интересах наших пациентов. #ненавреди #остеопат #еленамалышева