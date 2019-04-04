Кандидат на «Нобелевку» из Донбасса рассказала о своей борьбе за мир

Анна Тув — живой символ войны на Донбассе — объездила со своей историей уже девять парламентов мира. В Италии ее выдвинули на Нобелевскую премию мира: девушку, потерявшую мужа, дочь и руку во время обстрела поддержали 7000 человек. Документы вместе с петицией уже ушли в Осло, где Нобелевский комитет к октябрю выберет лауреатов, а в декабре наградит победителей этого года. Анна рассказала Федеральному агентству новостей, что может изменить Нобелевская премия мира в сознании европейцев, на что она мечтает ее потратить, почему не чувствует себя инвалидом с одной рукой и чем наполняет свою новую жизнь.

Анна ранее уже подробно рассказывала ФАН о своей трагедии, поэтому мы не стали просить ее вспоминать историю гибели своей семьи. Тем более, она повторяет ее на каждом выступлении в Европе, где рассказывает журналистам и членам парламентов о войне в Донбассе.

— Анна, выдвижение на Нобелевскую премию мира помогает вам в миссии рассказывать альтернативную историю донбасской войны?

— Да, моя цель с самого начала была в том, чтобы привлечь страны Европы к ситуации в Донбассе, притянуть внимание к пятилетней войне и жизням четырех миллионов людей, которые остаются там под ежедневными обстрелами. Я считаю, что участвую в информационном прорыве — доказываю своим примером, как не соблюдаются Минские соглашения. СМИ обсуждают мое выдвижение на премию за мир, но в то же время мой родной город находится под перекрестным обстрелом, на прифронтовых территориях живут дети и который год подвергаются психотеррору. Перед моим выступлением в Женеве сначала был ажиотаж после речи представительницы украинской стороны Елены Николаенко — она рассказывала про какие-то русские танки в Донбассе. Правда, она последние 10 лет живет в США, так что непонятно, откуда это взяла…

А потом выступила я со своей оторванной рукой, с историей погибшей семьи. Рассказала, как у нас идет истинный геноцид населения по языковому и национальному признаку, потому что мы для Украины генетический мусор. Как при обстреле нет ни одного попадания по блокпосту, зато разрушены все церкви, пункты выдачи гумпомощи, девятиэтажки, и люди гибнут у себя в домах. Конечно, это был шок, мне сказали, что в Европе информация преподносится по-другому — говорится о российской агрессии, о боевиках.

Я говорила о том, что весь мир видит Россию как страну-агрессора, не видя истинного убийцу — Украину. Говорила о том, что без помощи здравомыслящих организаций Европы мы не справимся. О нашей трагедии должны говорить тысячи пострадавших, но триста других мам, положивших в землю своих детей, может, и хотели бы рассказать об этом, но не могут физически — нет документов для выезда. Я чувствую свою миссию в том, чтобы говорить за них, раз у меня есть такая возможность.

— Как у вас сейчас строится жизнь, чем ее наполняете?

— Вся моя деятельность направлена на достижение мира на моей родине. Я являюсь членом организации «Деловые женщины России», во Всероссийском женском союзе, в землячестве Донбасса, в партии КПРФ, занимаюсь реабилитацией инвалидов. В плане работы социализироваться удается с трудом — и с двумя руками девушку с детьми не всегда берут на работу. Я не так давно получила российское гражданство (у меня родители русские), пока что мы живем на мою пенсию по инвалидности, и очень подкосило то, что мне поменяли вторую группу инвалидности на третью. Пенсию урезали на 2000 рублей, многие льготы отменили, и теперь из моих 8400 я отдаю 7000 рублей за детский сад детей.

Конечно, стараюсь максимально заниматься детьми (у Анны во время обстрела погибла дочь Катя, остались Захар и Милана, выношенная во время войны. — Прим. ФАН). Они мое будущее, они продолжение моего любимого человека, и я не могу себе позволить по-другому — должна им подавать пример и не отчаиваться. Захар в этом году пойдет в школу, и хотя инвалидность ему уже сняли, осталась еще масса последствий. Едем с ним по городу, видим поваленные ураганом деревья, а он спрашивает: «Мам, здесь что, обстрел был?» Он все остро помнит, скучает по дому, по отцу. На каждый праздник рисует мне одну и ту же картинку — в точности наш бывший дом. Хочет вернуться туда и не понимает, что этого дома уже нет, он снесен до основания….

Я работаю в трех сетевых компаниях, подрабатываю визажистом, преподаю в школе макияжа в Москве. Помогаю реабилитироваться людям, прошедшим ампутацию. Я сама прошла через все эти тяжести, через фантомные боли, адаптацию — у меня протез стоит с 2016 года.

— Уже привыкли к нему?

— Да, я спокойно вожу машину, есть готовлю, пельмени леплю, визажистом работаю. Все проблемы у нас в голове. Приходится своим примером рушить стереотипы об инвалидах, помогать людям, которые жили обычной жизнью, а потом лишились части тела и не могут с этим смириться. Я себя никогда не чувствовала инвалидом из-за оторванной руки. Но мне есть, с чем сравнить — рядом с другими моими потерями это не казалось мне чем-то особенным, у меня даже не было времени на этом зациклиться. Так что я себя ощущаю совершенно полноценным человеком и хочу помогать другим.

В свое время я бы не выкарабкалась, если бы не помощь со стороны. Помню, как после операции ко мне зашла незнакомая бабушка принесла лоток клубники. Говорит, в новостях увидела, решила навестить. Меня это так поразило — военный Донбасс, старикам так тяжело, а тут она с клубникой… Британский журналист Грэм Филлипс был со мной сразу после операции. Никого из родных тогда со мной не было — кто с детьми, кто похоронами занимался, не до меня было. Я кричала, билась, хотела выйти в окно. Он не отходил от меня — заставил всю палату пионами, развесил английские магниты, говорил: «Я тебя не оставлю, у тебя начнется новая жизнь». Плакал вместе со мной… Я считаю, что благодаря ему во многом тогда выбралась. Мы и до сих пор очень дружны, он часто приезжает, мы видимся.

— Мы с вами общаемся на площадке круглого стола по правам женщин, вы работаете с этой темой в России?

— Да, и мне хотелось бы напомнить представителям сильного пола, что мы пытаемся не вытеснить их с рабочих мест, а встать с ними плечом к плечу и быть не заместителями и помощниками, а равноправными. Женщины заслужили это. В России сейчас соотношение депутатов-женщин при Госдуме 16%, в европейских парламентах — 30-40%. Если на предприятии приходится кого-то сокращать, то сокращают женщину, и это дискриминация. Повышение пенсионного возраста отнимает у женщины возможность быть счастливой бабушкой, потому что к этому возрасту у нее уже не будет сил отдавать энергию и внимание детям и внукам.

Женщины заслужили самореализацию в своем государстве, но вынуждены идти в сетевые американские компании, где им платят и ценят их. Здесь говорили сегодня о теме семейного насилия — мне об этом очень многие пишут в соцсетях. Женщины бежали с Донбасса от войны, приехали к русским мужчинам, а потом оказываются во внутренней войне гражданских браков — мужья забирают деньги, гуляют, пьют… Женщины оказываются практически в рабстве, некоторые пишут и звонят мне в состоянии на грани суицида.

— Анна, как вам хватает сил после своей трагедии принимать еще столько чужой боли?

— Знаете, то, что я испытала, не пожелаю никому, потому что знаю, как сильна эта боль. Мне хочется, чтобы ни одна мама не положила в гроб своего ребенка, чтобы дети не страдали от войны. Я борюсь за мир, потому что война слишком многое убила во мне. Я бы не хотела этой участи другим.

— Мы не знаем, каким будет решение Нобелевского комитета, но если вдруг премия за мир будет присуждена вам — что с ней сделаете?

— Во-первых, это будет означать, что мир признал трагедию Донбасса. Что признаны страдания тысяч погибших. У меня есть мечта забрать из прифронтовых территорий детей хотя бы на время, чтобы они могли отоспаться, пожить дней десять без войны. В Донбассе и взрослые люди сходят с ума от войны, а детская психика и вовсе неустойчивая, дети нуждаются в реабилитации. Представьте, я уже несколько лет живу в мирном городе, но до сих пор падаю на пол, когда хлопает форточка. А там дети пять лет под обстрелами безвылазно. Их надо эвакуировать, везти к солнцу, лечить. Я бы потратила премию на реабилитационный центр.

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