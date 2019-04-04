Стало известно, какой продукт подорожал в марте больше всего

Москва, 4 апреля. Белокочанная капуста стала наиболее подорожавшим в марте продуктом. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, цена на овощ в предыдущем месяце выросла на 41,5%, в то время как с начала года — на 68,3%.

Как рассказали специалисты, выросли с начала 2019 года также и цены на помидоры и лук, они увеличились на 33%. Морковь подорожала за три первых месяца года на 21%. В целом потребительские цены с начала года увеличились на 1,8%.

Стоит отметить, что еще в феврале заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил причины повышения цен на продукты. Он заверил, что беспокоиться не о чем, поскольку снижение и рост цен — абсолютно нормальные явления. Цыганов подчеркнул, что производители без роста цен не смогут получить адекватную прибыль и развиваться.

Необходимо также обратить внимание на такой аспект, как сезонность овощей и фруктов, который также оказывает влияние на стоимость продуктов. Специалисты заверяют, что цены могут измениться с приходом нового урожая. Свежая капуста, например, должна появиться на рынке уже в начале лета.

Ранее в Росстате сообщили о росте урожайности сельхозкультур. По данным ведомства, в период с 2012 по 2017 год в России существенно выросли показатели в этой области. Как отметили в Росстате, урожайность зерновых и зернобобовых культур в стране увеличилась более чем на 60%.

Кроме того, как сообщили в Минсельхозе РФ, в 2018 году году валовой сбор зерна составил порядка 106 миллионов тонн.