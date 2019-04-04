Москва, 4 апреля. Грузовой корабль «Прогресс МС-11» успешно стартовал с космодрома «Байконур». Видеотрансляция запуска велась на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Запуск «Прогресса МС-11» был запланирован на 14.01 по московскому времени. Грузовой корабль выведет на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а».

По прогнозам специалистов, продолжительность полета до Международной космической станции (МКС) составит чуть более трех часов.Стыковка к МКС по двухвитковой схеме запланирована на 17.25 по московскому времени.

«Прогресс МС-11» доставит на станцию около двух тонн грузов, в томе числе продукты, медикаменты, научное оборудование, топливо и прочее.

Корабль полетит по сверхкороткой схеме, совершив два витка вокруг Земли. Ранее этот путь осуществлялся по двухсуточной схеме, совершая 34 витка вокруг планеты. Также корабли совершали и шестичасовой полет, делая четыре витка.